Mayoría en San Lázaro palomea cuenta pública de gobierno federal 2020 con faltante millonario

En medio de acusaciones mutuas de corrupción entre Morena y la oposición en la Cámara de Diputados, Morena, PT y Partido Verde aprobaron la Cuenta Pública de 2020, correspondiente al manejo del gasto del segundo año de gobierno del presidente López Obrador. Aún hay irregularidades por aclarar.

El informe de Fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación, detecto más de 63 mil millones de pesos pendientes de justificar o aclarar, de este monto, más de 21 mil millones corresponden al gasto del gobierno federal y el resto a las entidades federativas.

Morena en voz de su diputado y presidente de la Comisión de presupuesto, Erasmo González, aseguro que la aprobación de la Cuenta Pública 2020 no implica dar carpetazo a las irregularidades encontradas.

“Decirles que éste no suspende las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera que quienes sean presumiblemente responsables serán sancionados en apego a la normatividad vigente o en su caso podrán presentar las aclaraciones o solventaciones correspondientes”, aseguró el morenista.

El dictamen fue aprobado por 255 favor de Morena, PT y PVEM.

Hubo 215 diputados del PAN, PRI, PRD y MC que reprobaron la cuenta pública 2020 del gobierno federal.

Héctor Saúl Téllez, del PAN, cuestiono que la mayoría oficialista pretenda ponerle palomita a las irregularidades encontradas en obras como el Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y Dos Bocas, así como al desvió en Segalmex.

"Tan sólo en estos tres megaproyectos del Presidente hay una observación en el año 2020 de 32 mil millones de pesos, que no es una cantidad menor. Y cómo si eso no fuera suficiente en todo este pastel de corrupción, pues habría que agregarle una cereza más… en este caso bochornoso de SEGALMEX por lo menos hay 8 mil 636 millones de pesos bajo probable corrupción de este Gobierno en el año 2020”, acusó el panista.

Por su parte, el diputado del PRI, Miguel Sámano Peralta, ventilo que las mil 616 auditorías practicas observaron tambien irregularidades en salud y en programas del bienestar.

“Hay más de dos mil 500 millones de pesos por explicar en lo que respecta a los recursos destinados por el INSABI para la atención de la pandemia de COVID-19. El programa Sembrando Vida, tiene más de 900 millones de pesos pendientes por aclarar en el Ejercicio Fiscal 2020” resalto el legislador del PRI.

Durante el debate sobre el gasto federal ejercido en el 2020, Morena y el PAN se acusaron de corruptos.

La diputada morenista Aleida Alavez, señalo desde la tribuna a panistas “tantos funcionarios que ahora están prófugos de la justicia, y se dicen perseguidos políticos cuando en realidad están huyendo de la investigación judicial del manejo de recursos públicos. Ahí tenemos a Cabeza de Vaca, al diputado Von Roehrich, a Iván Arturo que está recientemente señalado por el desfalco al erario y lo que tendrá que regresar, más de 60 millones de pesos porque se los llevó en un ejercicio totalmente deshonesto de lo que son los servidores públicos”.

El diputado del PAN, Iván Arturo Rodríguez, aludido por desvío respondió “están reprobados por ineptos y por rateros. Iztapalapa, donde una compañera nuestra tiene en la nómina a todos sus familiares y más cercanos colaboradores dañando al erario público de esta delegación con decenas de millones de pesos y una hermana inhabilitada”

Fue un debate de posturas encontradas y el dictamen de la Cuenta Pública 2020 se aprobó por la mayoría.