PAN impulsa defensa jurídica contra libros de texto

Senadores del PAN combatirán por la vía jurídica y la vía política la distribución de los nuevos libros de texto, para ello difundieron un formato de amparo para que los padres de familia y demás personas interesadas puedan frenar la distribución definitiva de estos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por considerar que no cumple con los requisitos de ley para su elaboración.

En conferencia de prensa el senador del PAN Damián Zepeda expuso que para que un país pueda salir adelante es indispensable que tenga un muy buen sistema educativo, y afirmó que hay una correlación directa entre alta calidad de vida y buen sistema educativo.

“Desgraciadamente no lo hemos tenido en el pasado. Las pruebas PISA que hace la OCDE nos demuestran que nuestro país está muy rezagado. No están aprendiendo nuestros niños. ¿Qué tendría que estar haciendo este gobierno, particularmente si está impulsando un cambio cambio? Cambiar el modelo educativo para mejorar no para empeorar. Los libros de texto que presentó el gobierno de Morena, López Obrador. Son una tragedia. Están llenos de ideología política. Y puntualmente frustraciones electorales las meten ahí, ideología de su propio partido político. Están llenos de ideología de género. Yo estoy yo soy muy respetuoso con la libertades pero nada tiene que ser nuestros niños y nuestras niñas ese recibiendo ese tipo de ideología de género que es una agenda que claramente están empujando desde el gobierno. Están llenos,o algunas partes, de racismo y están llenos de clasismo, de lucha de clases”, recriminó el panista.

SEP debió hacer consulta sobre los libros de texto: PAN

El legislador consideró que la nueva escuela educativa representa una visión retrógrada y e ideologizada que no es deseable situación y manifestó que le extraña porque Andrés Manuel López Obrador “suele ser conservador en los temas de familia”.

Zepeda dijo que la SEP debió haber hecho una consulta, por lo que lamentó que el gobierno de Morena no consultó a padres de familia, y aunque diga el gobierno que se hizo, se reservó la información por 5 años y nadie puede conocer a quién se consultó efectivamente.

“Hoy hacemos un llamado a los papás: lean los libros. Ppr favor, no nos crean ni le crean al gobierno. Lean los libros. Yo con mis ojos los vi. Por eso como una persona que se reconocer cuando algo está bien pero que levantó la voz cuando algo está mal les digo están pésimos porque tienen errores, porque promueven ideologías y adoctrinamientos, pero principalmente porque pierden la oportunidad de elevar a México al siguiente nivel (…) La verdad de las cosas es que es una tragedia lo que está empujando el gobierno de Morena y no lo tenemos que permitir. De ahí es que tenemos que impulsar toda la defensa posible, una en el área jurídica, sí a través de amparos para evitar que se circulen esos libros y que le hagan daño a nuestros niños y niñas en este país; y la otra es por la vía política, tratando de hacer presión, exigiendo que simplemente se cumpla la ley la ley de Educación que aprobó Morena en esta legislatura”, abundó.

El legislador pidió mirar los ejemplos de Japón y Corea donde el sistema privilegia el aprendizaje sobre la memorización y los menores pasan mayor tiempo en las aulas, sí mismo usa la tecnología impulsar una educación orientada a la competencia, y, lamentablemente, estos libros no fomentan la competencia.