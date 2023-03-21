PAN anuncia juicio político contra Juan José Serrano, contralor de la CDMX

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), pidieron la juicio político en contra del contralor capitalino Juan José Serrano. En las escalinatas del recinto de Donceles y Allende, exigieron la reununcia del funcionario por la simulación que aseguran hace en el combate a la corrupción en la CDMX.

Los legisladores del PAN también mencionan que tiene una actitud hostil en contra de la oposición.

"Juan José Serrano ha demostrado no estar a la altura de las expectativas, durante su gestión como contralor carnal, hemos sido testigas, testigos de numerosas irregularidades, impunidad, persecusión política y falta de transparencia, su obligación es la de velar por el uso adecuado de los recursos publicos".

Por otra parte, el líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde aseguró que el alcalde de Benito Juárez, Santigo Taboada, tiene todo el apoyo del blanquiazul, esto después de que la mañana de este martes, el político dio a conocer que la Fiscalía Capitalina le confirmó qué hay una Carpeta de Investigación desde noviembre del 2021.

El grupo parlamentario del #PAN en @Congreso_CdMex exige la renuncia del contralor Juan José Serrano. pic.twitter.com/6DTLr9aJ59 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

PAN denuncia que contralor de la CDMX asistió al Super Bowl

Los diputados del PAN también pidieron al contralor de la CDMX que explique con qué recursos viajó al Super Bowl en febrero.

"Acudió al Super Bowl y dijo contar con boletos regalados, les quiero comentar a todos ustedes, la Ley General de Responsabilidades es muy clara, los funcionarios públicos del gobierno no pueden regalos de este tipo de monto, hay un análisis de que estos boletos costaron entre 100 mil y 800 mil pesos".

Contralor de la CDMX reconoce que asistió al Super Bowl

A través de redes sociales , Juan José Serrano reconoció que asistió al Super Bowl.

“Los boletos para el juego del Súper Tazón fueron un regalo por mi cumpleaños 50, de parte de un primo que vive en San Diego, y con quien desde pequeños nos une una gran afición por el futbol americano”, escribió.

En aclaración de la fotografía publicada por el periódico Reforma, preciso lo siguiente:

1.- Los boletos para el juego del Súper Tazón fueron un regalo por mi cumpleaños 50, de parte de un primo que vive en San Diego, y con quien desde pequeños nos une una gran afición por el… — Juan José Serrano (@JuanJSerranoM) February 13, 2023

De acuerdo con el funcionario de CDMX, los costos adicionales del viaje, como lo son alimentos, transporte y hospedaje tanto de él como de su pareja “fueron pagados con mis propios recursos”.

Detalló que llegó a Arizona en avión, luego de abordar un vuelo con destino a Tijuana- De ahí pasó por el Cross Border Xpress y luego tomó un vuelo hacia Arizona, “en una línea aérea de bajo costo”.