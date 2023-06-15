PAN niega que la regidora detenida en Texas con un cargamento de cocaína milite en el partido

El pasado fin de semana fue detenida en Texas, Estados Unidos (EU) la regidora del Partido Acción Nacional (PAN) del municipio de Reynosa, Denisse Ahumada, luego de que las autoridades de ese estado detectaron que transportaba 42 kilos de cocaína en su auto.

El peso de los estupefacientes incautados ascendió a 53 kilogramos, por lo que la funcionaria así como los contrabandistas involucrados, fueron arrestados y enfrentan cargos por narcotráfico.

El PAN se deslindó del caso de la regidora pues aseguran no era militante

Después de darse a conocer la noticia, el dirigente nacional del PAN en Tamaulipas, René Cantú Galván, rechazó que la funcionaria fuera parte del partido. Al ser cuestionado sobre la detención de la regidora, Cantú Galván dijo que Ahumada en realidad nunca había sido inscrita formalmente al partido blanquiazul, sino que todo fue mediante “acuerdo políticos”.

"No era panista, era una regidora que se adhirió a Acción Nacional en un acuerdo político, más no está dentro de la afiliación del partido", señaló el dirigente. La regidora, quien ocupaba el cargo número 19 en el cabildo de Reynosa, Tamaulipas, continúa detenida y ante ello, el PAN reprobó los actos delictivos y confirmó que Denisse Ahumada Martínez no es militante ni miembro del partido.

“Ella fue electa por el Partido Verde, decidió abandonar su partido y pedir por un acuerdo político estar en Acción Nacional, ese acuerdo se llevó a cabo y se cumplió en su momento, lamentablemente desde hace meses dejó de tener comunicación con el partido y no asistía a las convocatoria que se le hacían", aclaró el dirigente.

¿Cuál será la sanción a la regidora por haber transportado droga?

La integrante del actual Cabildo de Reynosa, permanecerá bajo investigación de las autoridades de los Estados Unidos hasta que puedan determinar los cargos y la multa a la que pueda tener como sanción a sus acciones.

La funcionaria hizo su primera aparición el pasado lunes en la Corte Federal de McAllen, frente al juez federal Juan F. Alanís, quien ordenó su detención temporal sin derecho a fianza.

Se espera que las autoridades de México y de Estados Unidos lleven a cabo una investigación exhaustiva para determinar la participación Denisse en actividades ilícitas. Sin embargo, de acuerdo a las leyes del estado donde detuvieron a la regidora la sanción que se le puede aplicar podrían ir desde una multa de 10,000 dolares y de 180 días hasta 10 años de prisión dependiendo del peso de sustancia que transportaba.