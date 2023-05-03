Llama PAN a gobiernos a sancionar el matrimonio infantil en México

Ciudad de México. Luego de que entro en vigor la reforma penal que castigara hasta con 22 años de prisión el matrimonio infantil, diputadas del PAN pidieron al gobiernos federal, estatales y municipales, así como los congresos locales y a los ministerios públicos la aplicación efectiva de las nuevas penas para inhibir el delito de la cohabitación forzada de mejores de 18 años de edad.

En conferencia de prensa, señalaron que al tipificar este delito se podrá sancionar hasta con 18 años de cárcel a quien obligue, coaccione, induzca, socialice, gestione u oferte a una persona a unirse a otra de manera formal o informal en matrimonio con o sin su consentimiento. Incluso, a quienes por usos y costumbres realicen esta práctica la pena será mayor, llegará a los 22 años tras las rejas.

Las legisladoras confían en que las nuevas sanciones incluidas en el código Penal Federal inhiban la cohabitación forzada que actualmente ubican a México en el octavo lugar en el mundo en matrimonio infantil.

Seis de cada mil matrimonios involucran a niñas de entre 12 y 14 años

Según datos del Inegi, 6 de cada mil matrimonios en el país involucra a niñas de entre 12 y 14 años de edad, cifra que contrasta ya que desde el 2019 esta práctica está prohibida en la ley.

La diputada del PAN, Michel González Márquez, llamo a los gobiernos y congresos locales a actuar para proteger a los menores de edad, ya que la entrada en vigor no puede quedar solo en el papel.

¡Cumplimos y ya es ley! Queda totalmente penalizado el matrimonio infantil en México, ya no hay pretextos ni justificaciones para este delito.



Acción Nacional tiene el firme compromiso de garantizar el interés superior de la niñez y proteger su derecho a una vida plena. pic.twitter.com/VsT4Z2tMGk — Acción Nacional (@AccionNacional) May 2, 2023

“Para armonizar la ley, porque este Código Penal es federal, se tiene que armonizar con los códigos penales estatales y en un segundo momento, también a todos los ejecutivos estatales y federal para que generen los protocolos necesarios para atender esa problemática. Estamos generando todo este andamiaje jurídico para que la autoridad judicial sancione sin excusa alguna los matrimonios infantiles y ahora sí, toda aquella persona que abuse de un niño o de una niña y lo obligue a casarse, le caiga todo el peso de la ley”, manifestó la legisladora panista.

Nuevas sanciones contra el matrimonio infantil harán valer derechos de menores: PAN

Las diputadas del PAN sostienen que en la entrada en vigor de las nuevas sanciones contra el matrimonio infantil tienen el reto hacer valer los derechos y libertades de los menores, sensibilizar a la población y comunidades, además de diseñar protocolos para proteger a los menores que estén en riesgo o decidan denunciar ante el Ministerio Publico.

“Una tarea de sensibilizar a los ministerios públicos para atender la parte legal, para que estas denuncias lleguen y tengan atención adecuada debida, creo que hay muchos, muchos órganos del Estado mexicano que protegen también a las víctimas que tienen que sumarse a esta a esta tarea”, puntualizo Cecilia Patrón, también diputada del PAN.

La reforma al Código Penal Federal fue publicado el pasado 25 de abril en el Diario Oficial de la Federación y entro en vigor al día siguiente.

