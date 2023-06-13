PAN presenta recurso legal en SCJN para que INAI sesione con cuatro comisionados

Ciudad de México. El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) un recurso legal de Amicus Curiae, en el que proporcionan razonamientos jurídicos adicionales que permita a los ministros resolver la controversia constitucional interpuesta por el INAI para que este órgano autónomo pueda seguir sesionando con 4 comisionados ante la negativa de Morena en el Senado de designar a por lo menos uno de sus integrantes.

En conferencia de prensa, los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández, María Elena Pérez-Jaen Zermeño y Wendy González Urrutia, aseguraron que el recurso presentado contiene argumentos de peso que deben ser tomados en cuanta por la Corte para agilizar su resolución, entre los que figuran violación de derechos y amparos otorgados por jueces a favor de ciudadanos.

Diputados panistas afirman que hubo violación de derechos y amparos

Así lo señaló Héctor Saúl Téllez, “porque se está vulnerando completamente un derecho constitucional, que es el derecho de acceso a la información y la transparencia que debe de existir y la rendición de cuentas de gobiernos. Y lo que nosotros argumentamos también en este documento es cómo estamos acreditando la actitud premeditada del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, para llevar a cabo la inacción del INAI".

Hemos presentado ante la @SCJN diversos criterios que complementan la controversia que presentó el @INAImexico en abril.



Con esto, creemos que los ministros pueden allegarse de más elementos para llevar a cabo su resolución en favor de la solicitud del Instituto Nacional de… pic.twitter.com/MxwO3eDWcd — Diputados PAN (@diputadospan) June 12, 2023

“Aquí lo que estamos buscando es que la Suprema Corte, ese artículo 33 de la Ley Federal de transparencia y acceso a la información, donde se indica que como como mínimo tiene que haber 5 comisionados para tener quórum legal, sea con cuatro, entonces aquí ya es independiente lo que haga el Poder Ejecutivo. Lo que intentamos es que sean con cuatro comisionados”, apuntó la diputada panista María Elena Pérez-Jaen.

Diputados manifiestan su preocupación por falta de operatividad en el INAI

Manifestaron su preocupación por que actualmente el INAI tienen pendientes de resolver más de 5 mil recursos de revisión de solicites de información y a cuenta gotas a través de amparos de ciudadanos se ha logrado desahogar solo algunos.

Para la diputada Wendy González, los senadores de Morena incurrieron en desacato al no convocar a sesión para elegir al consejero del Instituto faltante, por lo que les puede costar el puesto.

“Y esto puede ser sancionado, incluso un juez de distrito puede quitarle el cargo a un senador, a un senador que se está negando. ¿Cuáles son los senadores que se están negando? Los de morena. Incurren en responsabilidad y pueden ser separados de sus cargos, incluso por el juez de distrito que está llevando el asunto”, sentenció la legisladora del blanquiazul.

