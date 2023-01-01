Panamá registra nuevo récord de migrantes en 2022

Los migrantes que llegaron a Panamá, en su mayoría venezolanos que cruzaron la peligrosa y remota región del Darién para lograr llegar a Estados Unidos, alcanzaron un nuevo récord de 248,283 personas, informaron el domingo autoridades de la nación centroamericana.

El número de venezolanos, cuyo país atraviesa por una prolongada crisis económica, superó por mucho a otras nacionalidades y sumó 150,392 personas. Le siguieron ecuatorianos, con 29,413 personas y haitianos en tercer lugar, con 22,454, de acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo a los registros, también cruzaron 5,934 cubanos, 4,997 colombianos, 2,424 ciudadanos de República Dominicana y 6,690 de otros países de América, así como 12,230 africanos, 13,676 asiáticos, 65 europeos y ocho personas provenientes de Oceanía, según los datos.

La cantidad de migrantes que llegaron a Panamá en 2022 es equivalente al total de más de una década, dijo el ministerio, que detalló que entre 2009 y 2021 se contabilizaron 251,613 personas.

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Según datos de Migración de #Panamá, en 2022, más de 21.000 ecuatorianos cruzaron la peligrosa ruta del Tapón de Darién para llegar a Norteamérica.

¡El país está “ON” en Migración irregular! pic.twitter.com/5lHAHlJN0x — Info Plena (@infoplenaec) December 29, 2022

Panamá: ruta de migrantes

El Tapón del Darién, que separa a Colombia de Panamá, es la región más intransitable y peligrosa de América Latina y marca el inicio de la ruta de decenas de miles de migrantes procedentes de Sudamérica en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.

Una vez en Panamá y tras estar expuestos a violencia, abuso sexual, trata de personas y enfermedades, los migrantes reciben del Gobierno un paso seguro hasta Chiriquí, una zona fronteriza con Costa Rica, desde donde continúan su larga travesía.

A inicios de diciembre del año pasado, Estados Unidos y Colombia convocarán en el primer trimestre del 2023 a una conferencia latinoamericana sobre migración para adoptar medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de quienes intentan llegar al país norteamericano.

Mientras que Estados Unidos es el destino de miles de latinoamericanos y personas de otras regiones del mundo, Colombia se ha convertido en país de tránsito obligado para el cruce a Panamá a través del Darién.