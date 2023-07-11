Nacen los primeros pandas gemelos en un zoológico de Corea del Sur

Un zoológico en Corea del Sur dio la bienvenida a los primeros pandas gemelos gigantes. Se trata de dos hembras que nacieron en el parque temático Everland, cerca de la capital, Seúl.

El primer panda pesó 180 gramos, su hermana nació casi dos horas después y pesó 140 gramos. Ambos se encuentran bien, con buena salud, según informaron los cuidadores del zoológico en Corea del Sur.

El parque compartió un video del momento en que nacieron los pandas gemelos gigantes. En las imágenes se pudo ver a la madre, Ai Bao, acostada a punto de dar a luz; poco después comenzó el parto y ella sola sacó al primer bebé.

Uno de los cuidadores se acercó a la mamá para cuidarla mientras esperaban que naciera el segundo panda. Finalmente, los cuidadores del lugar se llevaron a los pandas para revisarlos y asegurarse que todo estuviera en orden.

“Creo que estábamos preparados y respondimos bien. Y Ai Bao manejó bien el parto con su amor maternal”, dijo Kang Cherwon, cuidador del parque.

El nacimiento de los pandas gemelos se produce casi tres años después de que Fu Bao, el primer panda nacido en Corea del Sur, viniera al mundo con los mismos padres Ai Bao y Le Bao.

China ha estado enviando a sus embajadores blancos y negros al extranjero en señal de buena voluntad desde la década de 1950 como parte de lo que se conoce como “diplomacia panda”.

¿Cuántos pandas gemelos hay en el mundo?

Es poco común ver que nacen pandas gemelos en el mundo; sin embargo se han dado algunos casos en diferentes países. En 2021, el zoológico más antiguo del mundo recibió a los primeros pandas gemelos.

En China, el país de los pandas, también ocurrió un inusual caso en 2020, cuando nacieron pandas gemelos. Este nacimiento registró una doble sorpresa, ya que fueron los nacimientos más tempranos de un año para los pandas.

Otro nacimiento de pandas gemelos ocurrió en el zoológico Pairi Daiza, en la localidad de Brugelette, Bélgica en 2019, donde nacieron un macho y una hembra con buena salud.

