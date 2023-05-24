Manejo de la pandemia, leyes antimigrantes, polarización social: DeSantis lanzará candidatura

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyas apasionadas batallas por su postura en la pandemia de Covid-19, leyes antimigrantes y la polarización social impuesta en el estado, le han granjeado el cariño de los conservadores, anunciará este miércoles que busca la candidatura presidencial del partido republicano, colocándolo en un rumbo de colisión con el expresidente Donald Trump.

Wendy Schiller / Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Brown:

“Tiene que decir: “Aquí hay un sabor que no has probado, pero voy a ser mejor y más satisfactorio a largo plazo que Donald Trump y de hecho, puedo ganar la Casa Blanca”.

DeSantis hará el anuncio en Twitter durante una discusión con el CEO de Twitter, Elon Musk, confirmó el equipo político de DeSantis. Al mismo tiempo, presentará un documento ante la Comisión Federal de Elecciones declarando su candidatura.

DeSantis fue reelegido cómodamente para un segundo mandato en noviembre. Su creciente perfil entre los republicanos y su destreza en la recaudación de fondos probablemente lo conviertan en la mayor amenaza para las esperanzas de Trump de convertirse nuevamente en el candidato republicano a la Casa Blanca.

Had a great discussion at the National Religious Broadcasters Convention on the importance of supporting families, protecting children and defending religious liberty. pic.twitter.com/4yWnU5MrNS — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 23, 2023

DeSantis luchará contra Trump por la candidatura del partido republicano

Pero su decisión de esperar hasta ahora para unirse a la refriega le ha permitido a Trump golpear a DeSantis con una andanada de ataques, lo que le costó estar en las encuestas nacionales.

"Ya tiene un gran cofre de guerra", dijo Schiller. "Creo que a medida que se presenta a sí mismo y a su familia ante los votantes republicanos, creo que sus números en las encuestas aumentarán".

Los dos hombres fueron aliados cercanos durante los cuatro años de Trump en la Casa Blanca (Trump lo respaldó durante su primera campaña para gobernador), pero desde entonces DeSantis ha forjado su propia identidad política. A los 44 años, puede representar el futuro del partido más que Trump, de 76 años.

Durante la pandemia de Covid-19, DeSantis se convirtió en el rostro nacional de la resistencia a los mandatos de mascarillas y vacunas y ha sido un crítico virulento del Dr. Anthony Fauci, quien dirigió la respuesta del gobierno al COVID-19 en las administraciones de Trump y Biden.

DeSantis tiene un estilo completamente diferente al grandilocuente Trump: discreto, abotonado y propenso a favorecer la política sobre los ataques personales. Sus discursos de campaña a veces pueden parecer presentaciones de PowerPoint.

Schiller dijo: "No sabemos si tiene el carisma, la fuerza y el atractivo de cámara para impresionar realmente a los votantes. Y estamos a punto de averiguarlo".