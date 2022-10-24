Pánico entre 173 personas a bordo de avión en Filipinas: VIDEO

Un avión de Korean Air con 162 pasajeros y 11 tripulantes a bordo se salió de la pista durante un aterrizaje causando pánico en medio de malas condiciones climatológicas en el centro de las Filipinas el domingo en la noche, a las 23:07 (hora local) pero las autoridades indicaron que las 173 personas a bordo resultaron ilesas.

La aerolínea informó que el avión, que volaba desde Incheon (Corea del Sur) hasta el aeropuerto internacional de Mactan-Cebu, en la región central del archipiélago de Filipinas, tuvo severos problemas para aterrizar debido a las malas condiciones climatológicas, con fuerte lluvia, generando pánico en el aire y en tierra.

De hecho, y según las primeras informaciones, lo habría intentado dos ocasiones hasta que en una tercera, al tomar tierra, se habría salido de la pista de aterrizaje.

Daños generalizados en el avión

Las imágenes en redes sociales mostraron daños generalizados en el avión, con el tren de aterrizaje delantero aparentemente colapsado.

El aeropuerto en la isla de Mactán de la provincia de Cebú se han visto obligados a cancelar "hasta nuevo aviso" todos los vuelos nacionales e internacionales hacia y desde Mactan-Cebu con el objetivo de "retirar con seguridad" los restos del aparato, que han quedado atrapados en una zona adyacente a la pista.

Pasajeros se encuentran a salvo en Filipinas

"Todos los pasajeros se encuentran a salvo y reciben atención del personal en tierra", señaló la agencia en un comunicado.

Por su parte, el presidente de Korean Air, Keehong Woo, se ha disculpado en un comunicado donde se compromete a realizar "una investigación exhaustiva junto con las autoridades de aviación locales y las autoridades coreanas para determinar la causa" del accidente en Filipinas.

"Siempre priorizamos la seguridad en todas nuestras operaciones, y lamentamos sinceramente el estrés y las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros", ha señalado Woo. "Seguimos comprometidos en respaldar nuestra promesa de operaciones seguras y haremos todo lo posible para instituir medidas para evitar que se repita", ha agregado.

