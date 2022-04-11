Video: Pánico desatado tras explosión de alcantarillas en Nueva York

Durante este fin de semana, Nueva York vivió momentos de desesperación y pánico provocador por una potente explosión que se pudo escuchar en Times Square. Se trató del estallido de al menos tres alcantarillas.

Docenas de personas corrieron luego de escuchar una potente explosión en la zona de Times Square, Nueva York. Videos en redes sociales muestran los momentos en que la gente corre llena de desesperación y pánico ante el temor de que se tratara de un atentado terrorista.

#11Abr



🚨 ¡EXPLOSIÓN EN LA GRAN MANZANA!



La tarde de este domingo se registró un momento de pánico por la explosión de tres alcantarillas en las cercanías del Times Square, Nueva York, según información del departamento de bomberos de la ciudad. @ImpactoVE 📌 pic.twitter.com/YwvWFPfUtJ — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) April 11, 2022

Explosión de alcantarillas cusa pánico en Times Square

Videos cámaras de seguridad y otros que fueron captados por los transeúntes, mostraron a docenas de personas que comenzaron a correr desesperadamente, luego de que escucharon una fuerte explosión en Times Square.

El siniestro ocurrió en punto de las 18:45 horas (hora local) entre la calle "W 43rd St." y las avenidas "7 y 8", aunque en inicio de desconocía de dónde provenía el estruendo que causó pánico y desesperación.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) señaló que se trató de tres alcantarillas que estallaron en llamas en los alrededores de Times Square.

🇺🇲#EEUU 🚨#URGENTE | Momento que se escucha la explosión de alcantarilla en el Times Square, en Nueva York. El estallido género pánico entre las personas que estaban en el lugar y corrieron en busca de refugio. #RochexRB27 pic.twitter.com/6DPVloxg4w — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) April 11, 2022

Multitud en Times Square corre ante un posible ataque terorista

Cabe recordar que Estados Unidos, vivió uno de los momentos más terroríficos durante el año 2001, cuando fueron atacadas las Torres Gemelas. El atroz acto se quedó en la memoria del colectivo estadunidense y de todos los visitantes a la "Gran Manzana".

Por esta razón fue por la que las personas que se encontraban en Times Square, no dudaron en "correr por su vida" luego de escuchar el estruendo que de inmediato causó desesperación y pánico entre las personas por miedo a que nuevamente se repita un ataque terrorista.

🇺🇸 | AHORA: Explosión de una alcantarilla provoca pánico masivo en Times Square.

pic.twitter.com/eK5vQYhtjG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2022

El área de Calle 43 y Broadway fue cerrara al público mientras que los bomberos investigaron que no hubiera niveles elevados de monóxido de carbono.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York señaló que "bomberos están registrando las propiedades circundantes en busca de niveles elevados de monóxido de carbono. Compañías de servicios públicos en camino".

Por fortuna no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar.