Reportan al Papa Emérito Benedicto XVI grave pero estable

El Vaticano informó este jueves que el Papa emérito Benedicto XVI sigue “grave” pero estable, añadió que había descansado bien durante la noche y se encontraba lúcido y consciente.

"El Papa Emérito logró descansar bien durante la noche, está absolutamente lúcido y consciente, y hoy, aunque su estado sigue siendo grave, la situación es por el momento estable", dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

En tanto, el Papa Francisco pidió de nuevo que rezaran por la salud de Benedicto XVI, de 95 años de edad, “en estas horas difíciles”.

El comunicado, el segundo desde que Francisco reveló el miércoles que su predecesor está "muy enfermo", no aportó datos concretos sobre el estado de Benedicto.

“Respecto al estado de salud del papa emérito, por quien el papa Francisco pidió oraciones al final de la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un agravamiento debido a la edad avanzada. De momento, la situación sigue bajo control, vigilada constantemente por los médicos”, dijo Bruni el pasado miércoles.

¿Dónde se encuentra el Papa Emérito benedicto XVI?

El religioso alemán está siendo atendido en un antiguo convento del Vaticano donde vive desde 2013, cuando se convirtió en el primer Papa en 600 años en dimitir en lugar de gobernar de por vida.

Desde su renuncia, Benedicto XVI ha estado viviendo en un antiguo convento dentro de los jardines del Vaticano, con su secretario, el arzobispo Georg Ganswein, y algunos otros ayudantes y personal médico.

El Papa Benedicto XVI, de 95 años, se mudó al monasterio Mater Ecclesiae en 2013, que durante años albergó a monjas de clausura que llevaban una vida de tranquila contemplación y oración.

Inaugurado en mayo de 1994, el monasterio fue establecido por el Papa Juan Pablo II, quien invitó a monjas de varias órdenes religiosas diferentes a cumplir períodos dedicados a orar por los líderes de la Iglesia.

