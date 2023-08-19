Papá encuentra a su hija muerta debajo de la cama con huellas de abuso sexual; indagan a sospechoso en Texas

Una historia de horror es la que vivió un padre de familia quien encontró a su hija muerta debajo de su cama luego de recibir una llamada de la pequeña avisándole que alguien tocaba a su puerta.

La niña, de tan solo 11 años, de acuerdo con lo informado por las autoridades, fue estrangulada y abusada sexualmente al interior de su casa en Pasadena, California, esto alrededor de las 15:00 horas.

We want to provide an update on the case involving the Murder of 11-year-old Maria Gonzalez, who was found deceased by her father on Saturday, August 12, 2023.



We have identified a person of interest and are asking that anyone with information…1/2 pic.twitter.com/LTzKZVxU04 — Pasadena Police Department (@PasadenaPDTX) August 18, 2023

Niña alcanzó a llamar a su padre antes de la agresión

El padre de María González, la menor de 11 años, Carmelo González, informó a la policía que su hija le avisó por teléfono que “alguien estaba tocando la puerta y yo le respondo ‘pues no le abras, porque yo apenas estoy llegando’. Y me dijo: ‘Está bien, yo estoy en mi cama’”.

Cuando el hombre llegó a su casa se encontró un escenario desolador, en primera instancia “en toda la sala había regada azúcar, el sofá todo movido. Intentó defenderse mi pobre niña. Quisiera regresar el tiempo atrás y vivir la vida más feliz con ella”, dijo.

El hombre dio aviso a las autoridades y los elementos de seguridad se hicieron presentes en la casa donde intentaron brindarle los primeros auxilios, pero el esfuerzo fue en vano y la niña fue declarada muerta.

“El médico forense concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. La investigación adicional determinó que la víctima fue agredida sexualmente”, dijo la policía de Pasadena.

Policía identifica a persona de "interés" que podría relacionarse con el homicidio

El Departamento de policía de Pasadena informó que mientras los investigadores procesaban la escena del crimen, se localizó una única llave en el interior del apartamento y se recogió como prueba, al analizarla comprobaron que esta no permitía abrir ninguna puerta del domicilio de la víctima.

"Nuestros investigadores también confirmaron que el cadáver de la joven se encontró dentro de una bolsa de basura de plástico que estaba colocada dentro de un cesto de la ropa sucia y oculta debajo de una cama en el interior de la vivienda".

Sin embargo, se ha identificado a una persona que las autoridades denominaron como de "interés", bajo el nombre de Juan Carlos García-Rodríguez, de 18 años, que residía en el mismo complejo de apartamentos donde se encontró a la víctima.

Se exhortó a que cualquier persona que tenga información sobre el caso que se ponga en contacto con Crime Stoppers, mismos que ofrecen pagar hasta cinco mil dólares por información que conduzca a la acusación y / o detención de los sospechosos.