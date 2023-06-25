Papa Francisco recuerda a Emanuela Orlandi a 40 años de su desaparición

El papa Francisco, dedicó sus oraciones a la chica Vaticana, Emanuela Orlandi quien no regresó a casa, después de su clase de música el 22 de junio de 1983. 40 años han pasado. En ésta ocasión Francisco ofreció oraciones y solidaridad a la familia Orlandi. Ante cientos de personas reunidas en la plaza de San Pedro el Papa dijo: "En el 40 aniversario de la desaparición de Emanuela Orlandi, quisiera aprovechar esta ocasión para expresar una vez más mi cercanía a su familia, especialmente a su madre, y asegurarles mi oración. Extiendo mi recuerdo a todas las familias que están experimentando el dolor de un ser querido que ha desaparecido".

Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, estaba de pie con un grupo de simpatizantes que sostenían fotografías y pancartas que pedían "verdad" y "justicia". La agencia italiana ANSA, le preguntó su reacción ante el mensaje del Papa y dijo que es "una señal positiva" y "un buen paso adelante".

Rome, Sit in by Pietro Orlandi after the reopening of the investigation into the disappearance of his sister Emanuela. (Photo by: Alessandro Serrano'/AGF/Universal Images Group via Getty Images)|AGF/AGF/Universal Images Group via G

El caso de Emanuela Orlandi ha atraído la atención mundial tras el lanzamiento a finales del año pasado de la serie de Netflix "Vatican Girl" que relata la desaparición de Emanuela Orlandi, una joven 15 años, hija de un trabajador del Instituto para las Obras de Religión de la Santa Sede. Emanuela no regresó a casa después de tomar su clase de música en una escuela ubicada en el centro de Roma.

En la serie se dan a conocer algunas teorías sobre la desaparición de Emanuela, que van desde que fue víctima de terrorismo internacional, o de un grupo de la mafia italiana, hasta teorías de conspiración para ocultar escándalos en el Vaticano.

Nuevas pistas sobre el caso de Emanuela Orlandi

La semana pasada se dio a conocer que el la fiscalía tiene nuevos elementos sobre el caso y que la investigación continúa. La madre de Emanuela, María, sobrevive al igual de sus tres hermanos quienes en estos 40 años no han descansado en búsqueda de la verdad en torno a la desaparición de Emanuela.

El Vaticano encuentra pistas sobre la desaparición de Emanuela Orlandi y confirma que hay líneas de investigación sin explorar https://t.co/kxOPORK9S5 via @ABC_Sociedad — Javier Martínez-Brocal (@javierMbrocal) June 22, 2023

Este año el Parlamento italiano, ordenó la cración de una comisión para investigar el caso.

El Papa también oró por las presas de Honduras

En el Angelus de este domingo, el papa Francisco también elevó sus oraciones por los familiares de las 46 presas hondureñas que esta semana murieron en la cárcel donde se encontraban recluídas.

El gobireno hondureño dijo que se trató de un ataque liderado por pandillas en represalia por sus esfuerzos para acabar con la corrupción en las instalaciones penitenciarias.

''Rezo por los difuntos, rezo por sus familias. Que la Virgen de Suyapa, madre de Honduras, ayude a los corazones a abrirse a la reconciliación y a dar lugar a la convivencia fraterna, incluso dentro de las cárceles", dijo el Papa Francisco.

Con información de agencias.

