Papa Francisco preside misa del Miércoles de Ceniza y pide por la paz

En el Miércoles de Ceniza desde El Vaticano, el Papa Francisco, presidió la misa por el Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la cuaresma, en la que los seguidores de la religión católica estan llamados a la reflexión.

El pontífice instó a los fieles católicos a aprovechar el tiempo para dejar de lado el materialismo y el egocentrismo y tomar estos días para ayudar a los demás.

La misa se llevó a cabo en la basílica de Santa Sabina de Roma. Como en todos los templos católicos del mundo los fieles reciben ceniza sobre sus cabezas para recordarles su mortalidad. Al imponer la ceniza el sacerdote dice "arrepiéntete y cree en el evangelio".

Francisco dijo en su homilia que la ceniza que se recibe este día "nos dicen que toda presunción de autosuficiencia es falsa y que la idolatría es destructiva, aprisionándonos en el aislamiento y la soledad.

"¡Cuántas veces nos dejamos atrapar por nuestros propios deseos y necesidades, perdemos de vista el meollo de la cuestión y no abrazamos el verdadero sentido de nuestra vida en este mundo!", dijo Francisco.

El Papa también recibió ceniza en su frente; a él se la impuso un cardenal.

El Papa, de 86 años, dijo que los cristianos deben tratar de atender los sufrimientos de los pobres, escuchar de verdad a los necesitados y hacer sacrificios durante el período de 40 días que conduce al Domingo de Pascua, que este año se celebra el 9 de abril.

El Papa pide cese al fuego en Ucrania

El Papa Francisco pidió el miércoles un alto el fuego y negociaciones de paz, dos días antes del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, afirmando que ninguna victoria puede "construirse sobre las ruinas".

Pope Francis speaks during the weekly general audience at the Vatican, February 22, 2023. REUTERS/Remo Casilli|REMO CASILLI/REUTERS

Francisco, que ha pedido el fin de la violencia en Ucrania en casi todas sus apariciones públicas desde la invasión rusa del país el 24 de febrero de 2022, habló en su audiencia general semanal en el Vaticano.

"Ha pasado un año desde el inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario", dijo.

El embajador de Ucrania ante el Vaticano, Andrii Yurash, asistió a la audiencia junto con una delegación de funcionarios de su país.

"Que el Señor perdone tantos crímenes y tanta violencia. Él es el Dios de la paz. Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo", dijo Francisco.