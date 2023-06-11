Papa Francisco no impartirá bendición dominical por recomendación médica

La recuperación quirúrgica del Papa Francisco evoluciona bien, pero los médicos le han aconsejado que no imparta la bendición del domingo desde el balcón del hospital para evitar tensiones en el abdomen.

El cirujano jefe del hospital Gemelli, Sergio Alfieri, dijo que el pontífice, de 86 años, acordó con los médicos permanecer ingresado al menos durante toda la próxima semana.

Francisco fue sometido el miércoles a una operación de tres horas para reparar una hernia abdominal.

Sólo han pasado tres días. Le pedimos al Santo Padre que fuera prudente y evitara el esfuerzo (de permanecer en el balcón). Cada vez que se levanta de la cama y se sienta en un sillón ejerce tensión sobre las paredes abdominales. Sergio Alfieri / Jefe del hospital Gemelli

Se insertó una prótesis de malla en la pared abdominal para ayudar a la cicatrización y los médicos quieren que se asiente y se fije correctamente para evitar otra operación si se rompe, añadió. "Pueden entender que eso no sea agradable ni para el Papa Francisco ni para mí", bromeó Sergio Alfieri, jefe del hospital Gemelli.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el Papa Francisco rezará la tradicional oración del Ángelus del domingo al mediodía en su suite del hospital y que los fieles podrían rezarla al mismo tiempo.

Alfieri dijo que el Papa Francisco fue desconectado de los tubos intravenosos el viernes y comenzó una dieta semilíquida. Todos los parámetros médicos están dentro de la norma, no hay problemas cardíacos y la curación completa de las cicatrices abdominales tardará unos tres meses, indicó.

El Vaticano dijo que los resultados de los análisis de sangre fueron buenos y que las radiografías de tórax no mostraron ningún problema.

Agradezco de corazón las oraciones y los muchos mensajes de cercanía y afecto que han llegado en estos días. Rezo por todos, especialmente por los que sufren. Les pido que sigan rezando por mí. — Papa Francisco (@Pontifex_es) June 9, 2023

¿Cuántas cirugías ha tenido el Papa Francisco?

El historial inició hace más de 60 años. Cuando apenas tenía 21. La primera intervención del Papa Francisco ocurrió cuando apenas era un seminarista en Argentina. En ese momento, tuvieron que extirparle un lóbulo del pulmón derecho.

La segunda operación del Papa fue cuando estaba en su etapa como provincial de los jesuitas, también en Argentina. Ya era un poco más mayor. La vesícula fue el órgano intervenido en aquel entonces. Esa operación no registró ningún tipo de complicación.

La tercera cirugía fue siendo pontífice. La fecha data de 2019 y fue una operación sencilla de cataratas.

Y la cuarta operación del Papa Francisco fue en el 4 de julio de 2021. Tuvo que regresar al quirófano para que le extirparan una pequeña parte del colon. Después de la intervención, fue dado de alta 10 días después pero su recuperación fue lenta debido a su avanzada edad.

Es importante señalar que el pontífice tiene problemas con la rodilla derecha que lo obliga a caminar con bastón o a movilizarse en silla de ruedas.

Pese a las dificultades que esto le genera, el Papa Francisco insiste en que, de este mal, no se quiere operar.