Papa Francisco se solidariza con los pueblos de Sri Lanka y Libia

Este domingo, el Papa Francisco mostró su solidaridad con los pueblos de Sri Lanka y Libia, después de su rezo del Ángelus, desde el Vaticano.

Lamentó la crisis económica de Sri Lanka que aparentemente puso fin al mandato del presidente Gotabaya Rajapaksa, luego de que manifestantes irrumpieron en el palacio presidencial en la capital de Colombo, para exigir su renuncia por los constantes cortes de electricidad, escasez de productos básicos y aumento de precios.

''Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que continúa sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica.’, dijo el máximo líder de la Iglesia Católica.

Asimismo, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz y pidió a las autoridades no ignorar a los pobres y a las necesidades de los ciudadanos de dicho país africano, el cual atraviesa una de sus peores crisis económicas en 70 años.

‘Junto a los obispos del país, renuevo mi llamamiento a la paz, imploro a las autoridades que no ignoren el grito de los pobres y las necesidades del pueblo.’, detalló respecto a los acontecimientos recientes en Sri Lanka.

“Jesús nos enseña a tener compasión: a fijarnos en los demás, sobre todo en quien sufre, en el más necesitado, y a intervenir como el samaritano” #PapaFrancisco #Ángelus pic.twitter.com/SLmjc2BdDz — Vatican News (@vaticannews_es) July 10, 2022

Papa Francisco pide por los jóvenes de Libia, que sufren problemas económicos

Por otra parte, pidió por los jóvenes del pueblo de Libia, sobre todo por quienes sufren problemas sociales y económicos de este país al norte de África.

'Quisiera dirigir un pensamiento especial al pueblo de Libia, especialmente a los jóvenes', señaló.

Solicitó a los líderes del mundo a buscar soluciones a través ‘del diálogo constructivo y la reconciliación natural.

'Insto a todos a buscar de nuevo soluciones convincentes, con la ayuda de la comunidad internacional, a través del diálogo constructivo y la reconciliación nacional.', dijo el Papa Francisco.

El Papa Francisco continúa rezando por la guerra en Ucrania

Asimismo, el Papa Francisco reiteró su apoyo y solidaridad con Ucrania y su gente, lamentando que diariamente sufren ‘ataques brutales’.

Dijo rezar por las familias, las víctimas, los heridos y enfermos, así como por los ancianos y niños.

Finalmente, pidió a Dios para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

