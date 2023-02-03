Papa Francisco llega a Sudán del Sur para “peregrinación de paz”

Este viernes (3 de febrero de 2023), el Papa Francisco ha comenzado su visita a Sudán del Sur, y en su "peregrinación de paz", ha efectuado un llamado a los líderes para que le den la espalda a la violencia, al odio étnico y a la corrupción, que han impedido a la nación más joven del mundo alcanzar la paz y la prosperidad.

Docenas de miles de personas gritaron, cantaron y tocaron tambores cuando el líder católico romano llegó a Juba, la capital de Sudán del Sur, para una "peregrinación de paz" conjunta sin precedentes con sus homólogos anglicano y presbiteriano escocés.

En su primer discurso ante una multitud que incluía al presidente Salva Kiir y otras figuras del Gobierno de Sudán del Sur, el Sumo Pontífice señaló que: "Os ruego, de todo corazón, que aceptéis cuatro sencillas palabras: no las mías, sino las de Cristo... ¡No más de esto!".

En nombre de Dios, es hora de decir ya basta: basta de sangre derramada, de conflictos y acusaciones recíprocas. ¡Basta ya de destrucción, es la hora de la construcción! Que el tiempo de la guerra se deje atrás y surja un tiempo de #paz. #SudándelSur — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 3, 2023

Sudán del Sur: nación predominantemente cristiana

Por primera vez, el Papa Francisco realiza su visita conjuntamente con el arzobispo de Canterbury Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana mundial y con Iain Greenshields, Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Los tres líderes representan las principales tradiciones religiosas activas en Sudán del Sur, una nación predominantemente cristiana.

El Papa Francisco viajó en un pequeño coche Fiat blanco, saludando por la ventanilla, rodeado de coches más grandes y hombres de seguridad. La multitud le aclamaba y saltaba a su paso.

John Banga, un católico de 27 años y residente de Juba que se encontraba entre la multitud señaló que: "Deseo recibir las bendiciones del Papa y también de Dios. También deseo la paz en Sudán del Sur ahora que el Santo Padre nos visita".

Enormes multitudes recorrieron el trayecto del Papa Francisco, de 86 años, desde el aeropuerto hasta la ciudad y muchos ondearon las banderas de Sudán del Sur, el Reino Unido, Escocia y el Vaticano.

People joyfully lining the streets in Juba, #SouthSudan, to greet #PopeFrancis on his first day in the country.#PopeInAfrica pic.twitter.com/er72SVbigV — Vatican News (@VaticanNews) February 3, 2023

Violencia en Sudán del Sur durante la víspera de la llegada del Papa Francisco

Durante la víspera de la llegada del "Vicario de Cristo", 27 personas murieron en el estado de Ecuatoria Central, donde se encuentra la capital del país, Yuba, en un enfrentamiento entre pastores de ganado y una milicia local.

Cabe señalar que Sudán del Sur se separó de Sudán para independizarse en 2011 tras décadas de conflicto, pero estalló una guerra civil en el año 2013. Pese a un acuerdo de paz de 2018 entre los dos principales antagonistas, la violencia y el hambre siguen asolando el país.