Papa Francisco condena suicidio asistido. Italia busca regularlo

Durante su audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco condenó el suicidio asistido como una desviación inaceptable de la ética médica, esto mientras el parlamento de Italia reanudó las conversaciones sobre una ley para regularlo.

El sumo pontífice elogió los cuidados paliativos destinados a ayudar a los pacientes con enfermedades terminales para que puedan vivir de la manera más humana posible.



Papa Francisco:

Pero debemos tener cuidado de no confundir esta ayuda con desviaciones inaceptables que conducen a la matanza. Hay que acompañar a la muerte, no provocar la muerte ni facilitar el suicidio asistido.

Tribunal Constitucional de Italia va por regulación de suicidio asistido

En el año 2019, el Tribunal Constitucional de Italia despenalizó parcialmente el suicidio asistido bajo ciertas condiciones si las autoridades sanitarias locales y una junta de ética lo aprobaban. Sin embargo el tribunal también señaló que el parlamento debería aprobar una ley que lo regule.

El proyecto de ley que el parlamento italiano debía comenzar a discutir durante este miércoles (09 de febrero de 2022) por la tarde, permitiría a los pacientes con enfermedades terminales buscar el suicidio asistido a través del sistema nacional de salud, además de que protegería a los médicos de cualquier demanda legal en su contra.

Sin embargo, los partidos políticos de Italia siguen profundamente divididos, con el apoyo del centro-izquierda en general y la oposición de parte de los integrantes de centro-derecha.

Avanti con il diritto, laico e civile, all'autodeterminazione e al poter scegliere per se stessi una fine dignitosa. #eutanasia https://t.co/JwXOTooerv — Michele Dell'Orco (@dellorco85) February 9, 2022

Italia dividida respecto ley que permita el suicidio asistido

Los defensores aseguran que se debe permitir el suicidio asistido para pacientes con enfermedades incurables, que sufren de un dolor intolerable y que ya han recibido cuidados paliativos.

Paola Binetti, senadora del partido Unión de Cristianos y Demócratas de Centro (UDC), señaló que la ley violaría no solo los principios cristianos, sino también el juramento hipocrático que toman los médicos para tratar a los enfermos.

⛪️ Con estrema chiarezza @Pontifex_it ha affermato che non c'è un diritto alla morte e che dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocarla o aiutare qualsiasi forma di suicidio#eutanasia



Qui il mio pensiero 👇https://t.co/gTjB3pJq40 — Paola Binetti (@paolabinetti) February 9, 2022

Italianos reunen millón y medio de firmas para que se apruebe el suicidio asistido

El año pasado, los defensores del derecho a morir, prácticamente triplicaron las 500 mil firmas necesarias para pedirle a un tribunal superior que apruebe un referéndum nacional acerca del tema.

Las 1.4 millones de firmas y argumentos legales que consiguieron se para el suicidio asistido depositaron ante el tribunal superior durante esta semana. Se espera que las deliberaciones comiencen el 15 de febrero.

Conforme a una encuesta realizada en el año 2019 por SWG, un grupo de investigación, se mostró que el 92 por ciento de los italianos respondieron que estaban a favor de permitir el suicidio asistido y la eutanasia. Cabe señalar que de este porcentaje, 45 por ciento dijo estar a favor en general, mientras que un 47 por ciento dijo estar a favor en ciertas situaciones.

Diferencia entre la eutanasia y suicidio asistido

La diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es, básicamente, quién administra el fármaco. En el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte y en el caso del suicidio asistido es el o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado.