Papa Francisco pide detener el tráfico de personas

El papa Francisco pidió el domingo a las autoridades que detengan a las personas a cargo del tráfico de personas que operan en el Mediterráneo, y expresó su pesar por el desastre del barco de migrantes que naufragó la semana pasada frente a la costa calabresa en Italia, en el que murieron decenas de personas.

"Renuevo mi llamamiento para evitar que estas tragedias se repitan. Que se detenga a los traficantes de seres humanos", dijo el Papa en su discurso semanal a la multitud en la Plaza de San Pedro.

"Que los viajes de esperanza no se conviertan nunca más en viajes de muerte, que las cristalinas aguas del Mediterráneo no se vean ensangrentadas por accidentes tan dramáticos", añadió sobre el naufragio que cobró decenas de vidas de migrantes.

El Papa afirmó que "Rezo por las numerosas víctimas del naufragio, por sus familias y por los supervivientes".

Rezo por las numerosas víctimas del naufragio de Cutro, en Crotone. Renuevo a todos mi llamamiento para que no se repitan tragedias similares. ¡Que se detenga a los traficantes de seres humanos, que no sigan disponiendo de la vida de tantos inocentes! — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 5, 2023

¿Cuántos migrantes murieron tras el naufragio?

Según las autoridades locales, hasta el momento se han recuperado 70 cadáveres. Los migrantes habían partido de Turquía y procedían de países como Afganistán, Pakistán, Irán, Somalia y Siria.

Alrededor de 80 personas sobrevivieron a la rotura y hundimiento de la embarcación en un mar embravecido cerca de Steccato di Cutro, un centro turístico de la costa oriental de la región de Calabria. Las autoridades calculan que la nave transportaba hasta 200 inmigrantes.

Tres presuntos traficantes fueron detenidos esta semana y la fiscalía comenzó a investigar la forma en que los servicios de emergencia respondieron a la catástrofe, tras las acusaciones de que las autoridades tardaron en reaccionar.

La primera ministra italiana, la derechista Giorgia Meloni, que esta semana pidió a los líderes de la Unión Europea que hagan más para frenar la migración ilegal, elogió las declaraciones del Papa.

El Gobierno "sigue desplegando todas las fuerzas necesarias para combatir a los traficantes de personas y detener las muertes en el mar", dijo en un post en Facebook.