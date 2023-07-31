Papa Francisco viaja a Portugal para reunirse con jóvenes

En Portugal se afinan los detalles de los escenarios y sedes de los encuentros de jóvenes católicos que se reunirán con el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud del primero al 6 de agosto. En un encuentro que busca que los adolescentes se interesen en la religión.

En Lisboa ya están listos los escenarios donde habrá conciertos, vigilias y distintos encuentros sociales y religiosos en los que se espera la participación de miles de jóvenes. Según el Vaticano unos 330,000 jóvenes se inscribieron para participar en este evento creado por el Papa Juan Pablo II para formar jóvenes católicos en la adolescencia y se lleva a cabo cada dos o tres años. La última fue en Cracovia en 2016 y se atrasó debido a la pandemia de Covid-19.

A ustedes, jóvenes, que parten para #Lisboa2023 o que vivirán la #JMJ en sus lugares de origen, quisiera decirles: antes de salir de viaje, visiten a sus abuelos o a un anciano que esté solo. Su oración los protegerá, y llevarán en el corazón la bendición de ese encuentro. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 29, 2023

Las autoridades portuguesas por su parte están listas para recibir a un millón de personas.

El Papa también tiene previsto reunirse con líderes políticos y diplomáticos.

Los retos de la Iglesia Católica

El encuentro del Papa Francisco con los jóvenes se lleva a cabo bajo la sombra de los abusos sexuales cometidos por miembros de la curia, que no dejan de surgir en distintas partes del mundo. Hace apenas seis meses una comisión portuguesa que investigó estos casos calculó que en 70 años al menos 4,815 menores fueron abusados en la mayor parte de los casos, a manos de sacerdotes,

Otro reto es el de atraer a los jóvenes a la Iglesia. Hace unos días el papa Francisco dijo "si la Iglesia se convierte en algo de viejos, va a morir." El Papa dijo que la Iglesia no debe verse como un "club de la tercera edad".

El Papa Francisco dirige la oración del Ángelus desde su ventana, en el Vaticano, el 30 de julio de 2023. Vatican Media/Handout via REUTERS |VATICAN MEDIA/via REUTERS

Durante la ceremonia del domingo desde la Basílica de San Pedro, el Papa dijo:

"Necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos, para que la linfa de quien tiene a sus espaldas una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo y añadió que "el árbol exuberante y los pequeños que necesitan del nido, los abuelos con los hijos y los nietos, los ancianos con los más jóvenes".

La salud del Papa Francisco

En los escenarios se ha dispuesto de rampas para facilitar la movilidad del papa Francisco que desde hace tiempo usa una silla de ruedas. El viaje a Portugal es el primero que realiza el pontífice de 86 años, desde la cirugía intestinal a la que fue sometido en junio.

