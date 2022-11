Paracaidistas de diversas nacionalidades acuatizan en Tequesquitengo

Paracaidistas de diversos países y estados de la república mexicana saltaron a 13 mil pies de altura y abrieron su paracaídas un kilómetro y medio antes de acuatizar en el Lago de Tequesquitengo correspondiente al municipio de Jojutla, en el estado de Morelos.

Una de las paracaidistas, Estefanía Solís comentó: “nos tiraron a 13,000 pies sobre el nivel de tierra, que vienen siendo unos 16,500 sobre el nivel del mar, como 4, 500 metros aproximadamente, como todo deporte extremo es peligroso, pero nosotros lo platicamos con mucha seguridad.”

Se trata de poco más de 30 paracaidistas internacionales y nacionales, certificados para ejecutar un salto único en el mundo.

“Súper riquísimo y aterrizar en el lago está increíble, aterrizar en el lago está impresionante y aparte que te reciban con tanto público está increíble,” dijo Neymar Calvache, paracaidista venezolana.

“Desde que lo probé es una adicción, ya no puedes dejar de aventarte. La primera vez con miedo, dices, "¿qué estoy haciendo aquí? Me puedo matar, me puedo romper una pierna, un brazo”, pero ya conforme le vas agarrando y vas aventándote más, más y más vas perdiendo el miedo y se vuelve algo adictivo,” explicó Miguel Sevilla, paracaidista.

Se trata de una exhibición de talla internacional.

Estefanía Solís, una de las paracaidistas continuó declarando: “vienen de Holanda, de Argentina, Uruguay, Paraguay, italianos y mexicanos somos la gran mayoría de toda la república mexicana, no solamente Morelos, no solo ciudad de México hay desde Monterrey hasta Chiapas y del mundo hay de todos lados.”

Un salto que aseguran, implica un mayor reto en comparación a un aterrizaje en suelo firme, ya que ninguno de los 32 participantes utiliza equipo técnico y a una velocidad por arriba de los 200 kilómetros por hora, en equipos de cinco personas realizan diversas formaciones en el aire.

“Es mucho más difícil en tierra porque aquí en el agua caes y no te pasa nada por así decirlo, debes de frenar bien al momento de entrar en el agua; en el piso si no frenas bien puedes romperte una pierna, una mano o un tobillo. He saltado en Puerto Escondido, en Cancún en Baja California, la verdad en ningún evento caes en el agua, es un nivel único a nivel mundial,” finalizó la entrevista Miguel Sevilla, paracaidista.

En el agua, lanchas y motocicletas acuáticas se mantuvieron alerta de la ubicación de caída para inmediatamente asistir a los deportistas quienes minutos más tarde son trasladados a la orilla, donde les esperan amigos y familia.