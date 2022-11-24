Paramédica atiende a víctima de accidente sin saber que era su hija

La paramédica Jayme Erickson recibió una llamada donde le reportaron un fatal accidente en una carretera de Canadá: un auto y una camioneta de carga habían chocado y había varios heridos. La mujer se trasladó hasta al lugar sin saber que una de las víctimas era su hija.

Erickson fue la primera en llegar al lugar del accidente, entre los heridos estaba una joven de 17 años de edad, quien tenía serias fracturas en la cabeza y varios huesos del cuerpo rotos; debido a las lesiones, la adolescente estaba irreconocible.

La joven estaba a punto morir, Erickson lo sabía, por eso la paramédica se acercó a ella y se quedó a su lado hasta que las ambulancias llegaron para trasladarla a un hospital.

Paramédica atiende accidente donde murió su hija

Al finalizar el día, cuando la paramédica ya estaba en su casa, dos oficiales fueron hasta su hogar para avisarle que su hija estaba en el hospital por un grave accidente carretero.

Fue hasta entonces que supo que su hija Montana perdió la vida en la emergencia que momentos antes había atendido, la joven a la que mantuvo con vida para que su familia pudiera despedirse había sido su hija.

Montana era pasajera en el auto conducido por una de sus amigas cuando ella perdió el control y se estrelló contra la caja de carga de la camioneta.

Erickson describió a su hija como una mujer luchadora, una mujer que luchó hasta el día que murió: “era tan hermosa, si alguna vez se esforzaba en algo, lo lograba”.

