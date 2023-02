El paratleta, Leonardo Zaldivar encontró en el deporte adpatado una nueva vida

A los 16 años de edad Leonardo Zaldivar un cristal le cercenó parte del brazo, pensó que jamás se recuperaría y que su vida no volvería a ser la misma, pero con esfuerzo y dedicación logró convertirse en un gran paratleta.

“Estuve un año hospitalizado, en el cual yo ansiaba salir, veía la vida pasar, muchas otras experiencias, como conocer gente, y justo cuando salí fue una llama y fuego por experimentar todo lo que se pudiera”, confesó Leonardo Zaldivar.

Leonardo Zaldivar encontró en el deporte adaptado para personas con discapacidad una válvula de escape ante el desánimo que sentía por haber perdido parte del brazo, las disciplinas de salto y carreras lo ayudaron a destacar.



“El deporte lo combino con mi mente y es una experiencia, siento que liberadora, se trabaja una sinergía, mis pensamientos, cuerpo, la respiración, incluso los pensamientos” declaró Leo Zaldivar.

Esas ganas de salir adelante y de utilizar el deporte adaptado como un ámbito donde pueda destacar y sentirse normal, llevaron a Leo Zaldivar a conquistar dos medallas de plata en las disciplinas en salto y carreras.

Leo Zaldivar inpira dentró y fuera de la pista olímpica

Las ganas de Leo Zaldivar por nunca rendirse tanto en la pista olímpica como en la vida motivan a las personas más cercanas a él, esto no hubiera sido posible sin la ayuda del equipo representativo del deporte adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Leo llegó con mucha motivación, con ganas de destacar deportivamente, inquieto, es disperso, hay que tenerlo bien activo, es una abejita, como un colibrí que no se está quietecito”, mencionó Alejandrina Zamora, Presidenta del equipo representativo del deporte adaptado de la UNAM.

Leonardo Zaldivar seguirá saltando todos los obstáculos que la vida le pongo enfrente pues esta convencido de que conseguirá más medallas y también el título como licenciado en informática de la UNAM.

“No podría decir que es lo mejor que me ha pasado, pero creo que a veces, algunas cosas no las hubiera experimentado de la misma forma y al menos estoy orgulloso ahora de lo que he avanzado, de quien soy y de lo que viene” confesó Leo Zaldivar.