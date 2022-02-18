París combate automovilistas ruidosos con radares de sonido
París inauguró sus primeros radares de sonido, como parte de un plan para multar automovilistas ruidosos, en una de las ciudades más “escandalosas” de Europa.
La capital de Francia se está preparando para combatir a los automovilistas ruidosos con radares de sonido. Desde inicios de semana, París inauguró su primer radar de ruido, como parte de un plan para multar motocicletas ruidosas y vehículos ruidosos en una de las ciudades más con mayores registros de ruido en Europa.
En lo más alto de un poste del suministro eléctrico ubicado en el distrito 20 del este de la "Ciudad Luz", se instaló el primer radar de ruido que puede medir el nivel de decibelios emitidos por vehículos en movimiento, además de identificar su matrícula (placas).
Christophe Mietlicki, director de BruitParif, una organización ambiental sin fines de lucro responsable de monitorear el ruido ambiental en la aglomeración de París, señaló que "la idea es multar a los vehículos ruidosos, a todos los vehículos, no solo a las motos".
Installation aujourd'hui du 3ème exemplaire de prototype de radar sonore Hydre @Bruitparif @iledefrance dans @Paris 20ème. Plus d'info --> https://t.co/wQSEijyxZW pic.twitter.com/eYn3eCQatX— Bruitparif (@Bruitparif) February 14, 2022
París instala primer radar de sonido para captar automovilistas ruidosos
Durante los próximos meses, París probará si los radares de sonido pueden identificar de manera inequívoca las matrículas de motocilcistas o automovilistas ruidosos, antes de que equipo sea aprobado oficialmente por las autoridades para finales de este 2022.
Esto significa que por ahora no se emitirán multas, pero París planea comenzar a multar a principios del año 2023, mientras que el gobierno despliega más radares de ruido en otras ciudades francesas y prueba procedimientos para automatizar las multas como parte de una ley de movilidad implementada en el año 2019.
Conforme a la actual legislación "gala", las autoridades podrían sancionar a los propietarios de vehículos ruidosos, sin embargo la policía debe tener el equipo necesario y "atrapar" al conductor en el acto.
Le Francilophone n°37 @Bruitparif vient de paraître, spécial coût social du #bruit en #IDF --> https://t.co/bw5KHciOtW— Bruitparif (@Bruitparif) December 7, 2021
Les effets sanitaires et économiques du bruit en IDF représentent 42,6 Md€/an, soit 29% du coût estimé au niveau national, + d'info --> https://t.co/IsPpY2syBZ pic.twitter.com/uLvzwV7EVA
Sistema de radares de sonido funcionará como radar de velocidad, con multas automatizadas
Algunos parisinos se muestran incrédulos ante la eficacia de estos radares de sonido, de hecho algunos de ellos señalan que "sería mejor tener un poco más de policía en las calles como la que teníamos antes", y agregan que "ellos podrían actuar ante este tipo de molestias".
A finales del mes de enero de este 2022 se instalaron otros radares de sonido en la región de Ile-de-France, alrededor de París y en las ciudades de Niza y Lyon.
Un estudio efectuado por "Money.co.uk" en diciembre del 2021, mostró que París era una de las ciudades más ruidosas de Europa, con más de 5.5 millones de personas expuestas al ruido del tráfico rodado a 55 decibelios o más.
Basados en datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Londres en Inglaterra, cuenta con 2.6 millones de personas expuestas a automovilistas ruidosos, mientras que Viena y Roma solo reportan 1.7 millones de personas expuestas al ruido del tráfico.
La pollution sonore a des conséquences sur la santé humaine et l'environnement.— Ministère de l’Écologie 🇫🇷🇪🇺 (@Ecologie_Gouv) January 4, 2022
À partir d’aujourd’hui, sept collectivités ont été retenues pour expérimenter les radars sonores, comme ici dans les #Yvelines ⤵️
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