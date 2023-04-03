París se despedirá de los scooters eléctricos de renta este 2023

Los parisinos votaron el domingo 2 de abril en contra de renovar las licencias de los operadores de scooters eléctricos de flotación libre en la ciudad. Este hecho hizo convirtió a París en la primera capital europea en prohibir por completo dicho servicio.

El 89 % de los votantes registrados de la ciudad emitieron su voto en contra de los scooters eléctricos operados por Lime, Tier y Dott.

Las votaciones estuvieron marcadas por una tasa de abstención del 90%, informaron los medios locales. Los operadores de scooters eléctricos afirmaron que dos tercios de su clientela, en su mayoría joven, desconocían la boleta electoral.

Los scooters eléctricos que flotan libremente deben retirarse de las calles de París para agosto de 2023.

🇫🇷 | AHORA: Residentes de París aprueban prohibir el alquiler de scooters eléctricos en la capital francesa. — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) April 2, 2023

Problemas de scooters

Las autoridades de la ciudad de París consideraron prohibir los 15,000 scooters eléctricos de alquiler debido a preocupaciones sobre la seguridad pública en las aceras de la ciudad, a pesar de las propuestas de los operadores para mejorar las normas de seguridad.

El vicealcalde David Belliard, un político del partido verde a cargo del transporte en París, dijo en Twitter que estaba en contra de renovar las licencias de los operadores de scooters a pesar de las garantías de seguridad, porque las molestias causadas por los el medio de transporte ahora superan las ventajas para la ciudad.

Citando cifras de la policía de París, Belliard dijo que los scooters eléctricos fueron responsables de tres muertes y 459 heridos en 2022, un aumento de 42% en comparación con 2020.

Agregó que los patinetes, llamados "trottinette" en francés, terminan siendo un obstáculo para los peatones, ya que muchos quedan abandonados al azar en las calles, bloqueando los pasos.

Belliard también planteó dudas sobre las ventajas ecológicas de los scooters, ya que las baterías de litio no reciclables tienen una vida útil corta.

Los scooters eléctricos a los que se accede a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes funcionan en París desde 2018, pero tras las quejas sobre su despliegue anárquico, la capital francesa redujo el número de operadores a tres en 2020. Les otorgó un contrato de tres años, requirió que la velocidad de los scooters se limitara a 20 km/hora e impuso áreas de estacionamiento designadas para scooters.

Fin de los patinetes de alquiler en #Paris.

Los ciudadanos lo han decidido así por abrumadora mayoría en referéndum

convocado por la alcaldía.

He vivido casi 3 años en París y lo de los patinetes era una locura.

Solo el año pasado hubo 3 muertos y 500 heridos en accidentes. pic.twitter.com/uztyhqbM1X — Almudena Ariza (@almuariza) April 2, 2023

Regulaciones a operadores de scooters eléctricos

Las ciudades de todo el mundo están endureciendo las regulaciones sobre los e-scooters, limitando la cantidad de operadores y limitando su velocidad y la cantidad de áreas donde pueden estacionar.

Los operadores han ofrecido más regulaciones, que incluyen controles de identificación para asegurarse de que los usuarios tengan más de 18 años, fijar placas de matrícula a los scooters para que la policía pueda identificar a los infractores de tráfico y evitar el transporte de más de un pasajero.

