Parlamento británico respalda informe que acusa a Boris Johnson de mentir sobre Partygate

El Parlamento británico dio el lunes un nuevo golpe a la carrera política del ex primer ministro Boris Johnson al respaldar un informe sobre el Partygate que concluye que mintió deliberadamente sobre las fiestas en las que se incumplieron las normas relacionadas al COVID-19.

Johnson renunció abruptamente del Parlamento a principios de este mes tras ver una versión anticipada de las conclusiones del informe relacionadas a su conducta durante la pandemia de COVID-19, cuando se celebraron en Downing Street fiestas en las que se rompieron las normas. La investigación sobre el Partygate duró un año.

El comité publicó sus resultados la semana pasada, concluyendo que Johnson había mentido deliberadamente a sus colegas cuando aseguró ante la Cámara de los Comunes que en todo momento se respetaron las normas de salud en los edificios gubernamentales durante dichas fiestas.

El Parlamento británico apoya las conclusiones del comité que acusó a Boris Johnson de mentir https://t.co/dSyJnmPp4K pic.twitter.com/xLDo8hnUTi — JenniferSifontes (@Allebram2) June 20, 2023

Boris Johnson y las consecuencias del Partygate

Antes de la renuncia del ex primer ministro, el informe del Partygate recomendaba denegar a Johnson el pase que le otorgaba acceso automático al Parlamento y recomendaba suspenderle de la Cámara de los Comunes durante 90 días si no hubiera presentado ya su renuncia. Hoy ya buscan su reemplazo.

Tras un debate de cinco horas, los parlamentarios de la Cámara de los Comunes votaron el lunes 354 votos a favor y 7 en contra para respaldar el informe de la comisión sobre el Partygate.

La decisión del Parlamento de respaldar las conclusiones del informe no impide a Johnson volver a presentarse como miembro de la Cámara de los Comunes, pero es un castigo vergonzoso para un político que hace un año era primer ministro.

Altos cargos políticos del gobernante Partido Conservador, incluido el primer ministro Rishi Sunak y miembros del gabinete, se ausentaron del debate y evitaron votar para no aumentar las tensiones con los miembros del partido que siguen siendo leales al ex primer ministro.

Boris Johnson ha declarado que el informe "pretende ser la puñalada final de un prolongado asesinato político".

