Paro de trabajadores de salud deja sin citas a pacientes en Tijuana

La mañana de este miércoles pacientes que acudieron al Hospital General de Tijuana en Baja California literal lo hicieron como dicen por ahí “visita de doctor”, y es que al llegar no pudieron ingresar al nosocomio, esto debido a las cancelaciones de cita que se tuvieron que hacer por el paro de labores que que mantienen el personal médico y administrativo del lugar, así los manifestó Javier, quien acudió puntual a su cita pero no pudo entrar al hospital:

” No me atienden pues nada, ni siquiera me dejan entrar a que me den información ni nada pues, quiero que me den información, no se o a ver cuándo va a ver esto, dos meses esperándome y hoy iría a trabajar y ya perdí el trabajo también, ya me corrieron también “

Hubo otros quienes iban por una atención inmediata, pero tampoco nada pudieron hacer, como el caso de Cenobio quen acudió por un ardor que presentaban en su pierna pero tampoco fue atendido, esto fue lo que nos plaricó:

” Me arde mucho mi pierna de aquí de esta parte, me arde mucho, no puedo estar sentado ni parado, sino que tengo que estar de lado para que el ardor que tenga se me controle, a mí y a muchas familias nos está afectando esto “

Tras esta situación autoridades de la Secretaría de Salud entablaron un diálogo con los manifestantes, esto para normalizar las operaciones del recinto médico, por lo que únicamente se llegó al acuerdo de reanudar la atención de servicios críticos como oncología, urgencias, hospitalización y farmacia, por lo que estarán operando normalmente, sin embargo la disminución de actividades continuará sin una fecha establecida para reanudar labores en su totalidad.

¿Qué están pidiendo los médicos y los administrativos?

Los manifestantes entregaron un pliego petitorio desde principio de año con 93 puntos a contemplar y que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte del sector salud, entre las cosas que piden están: Aumentar el recurso humano, que haya más enfermeras, médicos especialistas, camilleros, así como material para brindar la atención como es: más medicamento ya que a decir de los médicos se cancelan cirugías por falta de insumos.