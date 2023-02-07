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Parte avión a Turquía con ayuda para afectados por terremoto

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana lleva ayuda a Turquía y Siria a los afectados por un terremoto de magnitud de 7.8 que dejó cientos de fallecidos.

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Ayuda a Turquía y Siria por terremoto

Escrito por: Laura Casillas

Sale rumbo a Turquía, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que llevará ayuda a esa nación y a Siria, países afectados por un terremoto de magnitud de 7.8 grados.

El canciller Marcelo Ebrard informó que de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, un equipo de especialistas conformado por elementos de Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Publica, viajarán a Turquía.

Ayudarán a tareas de rescate.

Mencionó que el propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate, que encabezan las autoridades tanto de Turquía como de Siria, para contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos.

“México hace esto, en homenaje a su tradición de solidaridad y respaldo a otros pueblos y desde luego teniendo muy presente, lo que fue la experiencia nuestra, tanto en 1985, como en 2017, de solidaridad internacional.

Ebrard Casaubon, recordó que la política exterior mexicana es humanista y en unas horas este equipo de mexicanas y mexicanos representará la solidaridad y respaldo a esas naciones afectadas.