Parte avión a Turquía con ayuda para afectados por terremoto
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana lleva ayuda a Turquía y Siria a los afectados por un terremoto de magnitud de 7.8 que dejó cientos de fallecidos.
Sale rumbo a Turquía, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que llevará ayuda a esa nación y a Siria, países afectados por un terremoto de magnitud de 7.8 grados.
El canciller Marcelo Ebrard informó que de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, un equipo de especialistas conformado por elementos de Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Publica, viajarán a Turquía.
Ayudarán a tareas de rescate.
Mencionó que el propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate, que encabezan las autoridades tanto de Turquía como de Siria, para contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos.
El canciller @m_ebrard informa que por órdenes del presidente @lopezobrador_ en las próximas horas saldrá un #avión de la #FuerzaAéreaMexicana con equipos y especialistas de rescate luego del #sismo de 7.8 de magnitud, con epicentro en Giazantep, Turquía. pic.twitter.com/mQ8laOMwKp— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023
“México hace esto, en homenaje a su tradición de solidaridad y respaldo a otros pueblos y desde luego teniendo muy presente, lo que fue la experiencia nuestra, tanto en 1985, como en 2017, de solidaridad internacional.
Ebrard Casaubon, recordó que la política exterior mexicana es humanista y en unas horas este equipo de mexicanas y mexicanos representará la solidaridad y respaldo a esas naciones afectadas.