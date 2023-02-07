Parte avión a Turquía con ayuda para afectados por terremoto

Sale rumbo a Turquía, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que llevará ayuda a esa nación y a Siria, países afectados por un terremoto de magnitud de 7.8 grados.

El canciller Marcelo Ebrard informó que de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, un equipo de especialistas conformado por elementos de Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Publica, viajarán a Turquía.

Ayudarán a tareas de rescate.

Mencionó que el propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate, que encabezan las autoridades tanto de Turquía como de Siria, para contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos.

El canciller @m_ebrard informa que por órdenes del presidente @lopezobrador_ en las próximas horas saldrá un #avión de la #FuerzaAéreaMexicana con equipos y especialistas de rescate luego del #sismo de 7.8 de magnitud, con epicentro en Giazantep, Turquía. pic.twitter.com/mQ8laOMwKp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

“México hace esto, en homenaje a su tradición de solidaridad y respaldo a otros pueblos y desde luego teniendo muy presente, lo que fue la experiencia nuestra, tanto en 1985, como en 2017, de solidaridad internacional.

Ebrard Casaubon, recordó que la política exterior mexicana es humanista y en unas horas este equipo de mexicanas y mexicanos representará la solidaridad y respaldo a esas naciones afectadas.

