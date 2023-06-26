Partido conservador Nueva Democracia gana elecciones en Grecia

El partido conservador de Grecia, Nueva Democracia se alzó con la victoria en las elecciones parlamentarias del domingo, en las que los votantes otorgaron al reformista Kyriakos Mitsotakis otro mandato de cuatro años como primer ministro.

Con el 91% de los votos escrutados, Nueva Democracia, de centro-derecha, lideraba con el 40.5% de los votos y 158 de los 300 escaños del Parlamento, según datos del Ministerio del Interior de Grecia.

Nueva Democracia tenía más de 20 puntos de ventaja sobre Syriza, un partido de izquierda radical que ganó las elecciones en 2015 en el punto álgido de una debilitante crisis de deuda y que dirigió Grecia hasta 2019, cuando perdió frente a Nueva Democracia.

“Este apoyo que me han dado libremente no hace sino aumentar mi responsabilidad de responder a las esperanzas de la gente. Personalmente, siento una obligación aún más fuerte de servir al país con todas mis capacidades”. Kyriakos Mitsotakis/Primer ministro de Grecia.

¿Quién es Kyriakos Mitsotakis?

Mitsotakis, de 55 años, antiguo banquero y miembro de una poderosa familia política de Grecia, ha prometido impulsar los ingresos de la vital industria turística, crear empleo y aumentar los salarios hasta acercarlos a la media de la Unión Europea.

Llegó al poder en 2019, desbancando al partido radical Syriza, que llegó al poder en 2015, en el punto álgido de una debilitadora crisis de deuda que estuvo a punto de sacar a Grecia de la zona euro.

Mitsotakis, que fue primer ministro de Grecia desde 2019 hasta que dimitió en favor de un primer ministro interino tras una votación no concluyente en mayo, se ha comprometido a seguir adelante con las reformas para reconstruir la calificación crediticia del país después de la crisis de deuda que asoló a la nación durante una década.

Ευχαριστώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη τους. Τώρα νιώθω βαρύτερο το χρέος να υπηρετήσω την πατρίδα με όλες μου τις δυνάμεις. Ποτέ δεν υπόσχομαι θαύματα. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι θα μείνω πιστός στο εθνικό μου καθήκον με σχέδιο, αφοσίωση και σκληρή δουλειά. pic.twitter.com/OxXh88wbyG — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) June 25, 2023

¿Cómo fueron las elecciones?

La votación del domingoen Grecia fue la segunda en las últimas cinco semanas, ya que la primera, celebrada el 21 de mayo con un sistema electoral diferente, no logró dar a un único partido la mayoría absoluta en el Parlamento. El sistema utilizado en la votación del domingo otorga al partido líder escaños adicionales en función del apoyo de los votantes.

La pandemia del COVID-19 y un accidente ferroviario mortal en febrero pusieron de manifiesto las deficiencias de los sistemas sanitario y de transporte público de Grecia. Pero la crisis del costo de la vida y las dificultades económicas han encabezado más recientemente las preocupaciones de los votantes.

Las elecciones del domingo se celebraron a la sombra del naufragio de un barco de inmigrantes este mes en el que se teme que cientos de personas hayan perecido frente al sur de Grecia. Uno de los peores desastres de este tipo en años, ha puesto de manifiesto las divisiones de los partidos en torno a la inmigración.

Οι πολίτες μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε στον δρόμο των μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα. Σας υπόσχομαι πως θα είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Και οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται το κράτος δίπλα τους σε κάθε δυσκολία. pic.twitter.com/wAyAXRNLTz — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) June 25, 2023

Un partido antiinmigración, Los Espartanos, que afirma que Grecia está amenazada por la inmigración descontrolada, ha sido la sorpresa de la campaña. Según los primeros resultados, iba a obtener el 4.7% de los votos y hasta 13 escaños en el Parlamento.

Ilias Kasiadiaris, líder del partido de extrema derecha Amanecer Dorado en Grecia, prohibido en la actualidad, sacó al grupo de un relativo anonimato. Su propio partido fue excluido de las elecciones y él apoyó a los espartanos desde la cárcel.

La catástrofe del naufragio dominó la campaña electoral

Los equipos de rescate encontraron 104 supervivientes y recuperaron 82 cadáveres, pero se cree que hasta 750 personas viajaban en el barco que se dirigía de Libia a Italia. La embarcación había sido vigilada por los guardacostas de Grecia, que afirmaron que los ocupantes rechazaron todas las ofertas de ayuda.

Mitsotakis, cuyo Gobierno ha adoptado una línea dura en materia de inmigración, ha culpado a los "miserables traficantes" del desastre y ha elogiado a los guardacostas por rescatar a las personas. Tsipras ha cuestionado por qué los guardacostas no intervinieron antes.

