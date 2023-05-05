Pasajeros evacuados de un vuelo por supuesta bomba en una maleta en aeropuerto de Los Ángeles

Pasajeros evacuados de un vuelo de Jet Blue en Los Ángeles. Un hombre, que perdió el vuelo, reclamó su equipaje y señaló que había una bomba en su maleta.

Ante la situación, varios miembros del personal del Departamento de la Policía de Los Ángeles y del escuadrón antibombas llegaron al lugar para investigar un paquete sospechoso.

🚨#BREAKING: Passengers Evacuated from Jet Blue Flight at LAX After Man Claims Bomb in Suitcase after Missing his Flight



📌#LosAngeles | #California



Currently, there are multiple law enforcement and bomb squad personnel at the scene investigating a suspicious package.… pic.twitter.com/E3czHKrZ4N — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 4, 2023

Mientras tsnto, en redes sociales de informó que pasajeros del vuelo 879 de la compañía Jet Blue, fueron evacuados.

Esto fue provocado por una persona que perdió su vuelo con ruta de Las Vegas a Los Ángeles y que efectuó una llamada con una amenaza de bomba, él dijo que había una bomba en su maleta.