VIDEO: Pato se une a las protestas en Colombia y se viraliza en redes

Un pato, por sorpresivo que parezca, se unió a las protestas en Colombia, en compañía de su familia que salió a las calles y grabó al pequeño animal vestido con la bandera del país latinoamericano.

El ave, bautizada en redes sociales como la “pata marchante”, apareció en un video que se viralizó pues no se despegó de Don Álvaro, su dueño y líder campesino de la zona de Tuluá, con quien protestó durante una jornada más del Paro Nacional.

Ya vieron al “pato vándalo”? pic.twitter.com/FohPGjZbu3 — Estupido y sensual Robot! 🤖 (@___Mr__Robot___) May 19, 2021

De acuerdo con medios internacionales, el pato en realidad se llama “Tita” y siempre camina detrás de Don Álvaro, para acompañarlo en sus actividades cotidianas, pero el pasado 19 de mayo salió con él y se unieron a las protestas, de las que rápidamente se convirtió en protagonista.

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Los personas que participaban en las protestas, realizadas en Colombia desde el mes de abril, compartieron imágenes y videos del pato, incluso realizaron un dibujo del ave para “declarar su amor por Tita”.

Este perfil declara su amor a Tita, la pata marchante. A parar para avanzar, ¡Viva el Pato Nacional! 🦆🇨🇴✊🏿✊🏽✊🏽



Tita la pata acompañó a don Álvaro, líder campesino de la zona montañosa de Tuluá, quienes se unieron a la marcha del #ParoNacional19M en Buga. pic.twitter.com/H5dMvQ69fi — s ǝ ɹ p u ɐ (@anarvaezgu) May 21, 2021

Para algunos colombianos, “Tita” se convirtió en el pato nacional y ha sido tomado como un símbolo de las protestas que se realizaron el 19 de mayo en Buga, un municipio del Valle del Cauca, aunque en otras regiones también salieron a las calles como parte del Paro Nacional.

“Qué bonito patito luchador. Vamos amigos colombianos, no dejen de luchar”, respondió un internauta a uno de los videos que se compartieron en las redes sociales. Hubo otros comentarios en los que afirmaban que el pato se veía muy bello, pero pedían no exponer a los animalitos.

Que bonito patito luchador 🤩

Vamos amigos colombianos no dejen de luchar💪🏻.

Ojala el Esmad sea retirado de todo Colombia. 🙏🏻 — 👑Erick👑|🇲🇽🏳️‍🌈|💚💜|✊🏿|🎮 (@ErickLopez985) May 20, 2021

Protestas en Colombia han dejado casi 30 muertos

El Ministerio de Defensa de Colombia informó que debido a las protestas que se han realizado en el país, del 28 de abril al 20 de mayo, hay un saldo de 27 muertos y más de dos mil lesionados.

En su informe, el Ministerio detalló que han contabilizado ocho mil 839 protestas, de las cuales siete mil 801 han sido pacíficas y mil 038 tuvieron disturbios.

De los 26 civiles que perdieron la vida, 15 están relacionados con las manifestaciones y 11 están en proceso de “determinación si han sido en el marco de la protesta”.

Por las protestas, mil 21 policías resultaron lesionados, de los cuales seis permanecen hospitalizados, solo se reporta un agente muerto durante las jornadas del Paro Nacional en Colombia.

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