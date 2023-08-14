Asesinan a Pedro Briones, político ecuatoriano, por impacto de bala

Una ola de violencia vive Ecuador luego de que en las recientes horas, el líder del partido político de la agrupación Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fuera asesinado tras recibir múltiples impactos de bala.

La noticia fue confirmada por la candidata a la presidencia, Luisa González, quien expresó que Ecuador vive su época más violenta de los últimos años,al tiempo que le externó su solidaridad a la familia de la víctima.

"Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. ¡El cambio es urgente!"

Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias.

Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia.

¡El cambio es urgente! — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) August 14, 2023

Más de un atentado en la política

El pasado miércoles, el aspirante presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado en un ataque armado ocurrido durante un mitin de campaña al norte de Quito.

Y al día siguiente, el jueves, la postulante a parlamentaria alterna por la provincia de Los Ríos, Estefany Puente Castro, fue víctima de un atentado en el sector conocido como El Club de Leones.

Seguridad en Ecuador

A menos de ocho días de que comiencen los comicios en Ecuador, el país vive una tensa situación. El presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción una vez más y por ello las Fuerzas Militares hacen presencia en todo el territorio. Las elecciones siguen adelante, aunque uno de los candidatos fue asesinado, y los expertos aseguran que ese día será “miedoso” para los ecuatorianos, que deberán salir a votar por obligación.

Presencia del FBI en Ecuador

Las autoridades ecuatorianas están recibiendo asistencia del FBI y del gobierno de Colombia en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto, y tanto Colombia como Perú han reforzado sus pasos fronterizos para evitar que algún sospechoso del crimen pueda entrar a su territorio.

La policía, el ejército y la fiscalía de Ecuador actuaron con rapidez después del asesinato de Villavicencio y hasta el momento hay seis detenidos de nacionalidad colombiana con antecedentes delictivos en el vecino país.

Una comisión del FBI mantiene reuniones con miembros de la policía y la fiscalía cuyos miembros comparten nuevos indicios y según el ministro del Interior, Juan Zapata, “ha tomado contacto con policía nacional”.