Pedro Castillo envía mensaje de agradecimiento a AMLO

Pedro Castillo, expresidente de Perú que se encuentra en la cárcel, mandó un mensaje de agradecimiento a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras mostrar su apoyo por lo que sucede en el país andino.

Pedro Castillo escribió a través de su cuenta de Twitter que “agradezco al hermano López Obrador por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde estaremos junto a nuestros hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza”.

Ello en respuesta a un video que AMLO compartió pidiendo no dejar solo al pueblo de Perú después de la “infamia que le hicieron a Pedro Castillo”, incluso pidió hacer un comunicado conjunto para pedir que cese la represión, que se abra el diálogo y se realicen elecciones donde sea el pueblo quien decida el futuro de Perú. Añadió que Pedro Castillo “está injustamente encarcelado”.

Agradezco al hermano @lopezobrador_ por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde, estaremos junto a nuestros hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza. pic.twitter.com/1wwKLEeMQP — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 25, 2023

Cabe destacar que desde el inicio del conflicto en Perú y encarcelamiento de Pedro Castillo, AMLO, al igual que otros presidente Latinoamericanos, mostraron su apoyo para el exmandatario peruano.

Incluso, el gobierno de Perú solicitó a México dejar de intervenir en los asuntos políticos internos del país. También expulsó y nombró persona Non Grata al embajador mexicano por otorgar asilo político a la familia de Pedro Castillo.

Perú, en el caos por destitución de Pedro Castillo

Desde principios de diciembre, Perú se sumió en un caos de protestas y enfrentamientos contra la policía por la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien fue derrocado después de intentar disolver al Congreso.

Ante el aumento de protestas, Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, llamó a la nación a una tregua para entablar diálogos de paz con los actores involucrados en la convulsión política.

Los disturbios, que hasta la semana pasada se habían concentrado en el sur de Perú, y que suma 50 muertos, llevaron al gobierno a extender el estado de emergencia a seis regiones, restringiendo algunos derechos civiles.