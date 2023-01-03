La “Pejerosca”, la nueva creación de una panadería en Puebla

De nuevo la figura presidencial se convierte en inspiración para los panaderos, ya que una panadería ubicada en Puebla lanzó la "Pejerosca".

Esta tradición, de origen español, cobra vida tras el Año Nuevo en la que los panaderos mexicanos han "cocinado" su creatividad en este pan.

El pasado 28 de diciembre, a través de redes sociales la panadería poblana dio a conocer su creación.

En la imagen se observa una cara del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con sus característicos ojos pequeños, su pelo cano y sus dientes.

La “Pejerosca” también trae un corazón en el pecho del muñeco inspirado en el Presidente y las frutas características de la Rosca de Reyes.

El mismo negocio también creó dos ejemplos de Rey Mago, personajes principales en la festividad del 5 de enero y que concluye la época navideña.

Panadería que creó la “Pejerosca” es la misma de las “Pejeconchas”

Este establecimiento de Puebla ha ganado popularidad por sus creaciones inspiradas en AMLO, a quien popularmente se le conoce como Peje.

Incluso el propio Presidente bromea al respecto de los sobrenombres que le dan: “Me podían llamar peje pero no lagarto”.

En días pasados, esta panadería también creó las conocidas "Pejeconchas" o "conchAMLO", uno de los panes que se viralizó en redes sociales por la creatividad.

Además de la "Pejeconchas", la panadería también ha creado un pan de muerto con cabeza del mandatario, durante la celebración del 1 y 2 de noviembre.

De acuerdo con publicaciones del establecimiento, la idea de la "Pejerosca" se ha trabajado desde septiembre, pero se hizo una pausa para hacer las "Pejeconchas".

Estas creaciones poblanas literalmente se están vendiendo como pan caliente en Puebla, ya que muchos seguidores preguntan por precios y ubicacion de este negocio para adquirir una "Pejerosca".