Pelé deja hospital tras recibir tratamiento por cáncer de colon

Este jueves el futbolista Pelé salió del hospital luego de que el fuera hospitalizado para continuar con su tratamiento de quimioterapias para el cáncer de colon que le fue diagnosticado el pasado mes de septiembre.

El Hospital Albert Einstein informó que el tres veces campeón mundialista ingresó al nosocomio el pasado 19 de enero y fue dado de alta un día después.

"Edson Arantes do Nascimento ingresó en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para continuar el tratamiento del tumor de colon, identificado en septiembre de 2021. El paciente fue dado de alta este jueves (20) y se encuentra en condiciones clínicas estables", compartió en un comunicado el hospital.

Además, medios deportivos aseguran que los medicos diagnosticaron que Pelé tiene un tumor en los intestinos, uno en el hígado y el comienzo de otro en el pulmón, por lo que debrá someterse a más pruebas para encontrar otras posibles ramificaciones de cáncer.

En diciembre, la estrella brasileña del futbol fue hospitalizado para recibir sus sesiones de quimioterapia, y fue dado de alta un día antes de Navidad para que pasara las fiestas decembrinas con su familia.

En los últimos años, Pelé sufrió una serie de problemas de salud, incluida una cirugía de cadera que lo dejó con dolor recurrente y problemas para caminar sin ayuda.

Desde entonces, Pelé redujó sus apariciones públicas en los últimos tiempos, especialmente con la pandemia de Covid-19, pero se mantiene activo en las redes sociales.

Incluo, a principios de esta semana, Pelé felicitó al portugués Cristiano Ronaldo luego de que el delantero del Manchester United ganara un premio de la FIFA.

Médicos detectan cáncer de Pelé

Los médicos de Pelé detectaron el cáncer de colon durante exámenes de rutina en septiembre del año pasado. En ese momento, el exjugador dijo que se sometería a tratamiento y quimioterapia.

Posteriormente, Pelé fue intervenido quirúrgicamente para extirpar el tumor y fue dado de alta del hospital a finales del mismo mes.

Durante su internación en septiembre, Pelé pasó unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y su hija compartió su rehabilitación a través de videos publicados en Instagram donde aparecía cantando, jugando cartas, haciendo fisioterapia y sonriendo para las cámaras.

