Pelé sigue ‘en la lucha’, informa hija de la leyenda desde el hospital

El estado de salud de Pelé parece no ir por buen camino, luego de que los médicos informaran que el cáncer que padece la leyenda del deporte ha avanzado, causándole “disfunciones” en los riñones y corazón. Pese a la noticia, la hija del astro brasileño ha señalado que siguen 'en la lucha'.

A través de su cuenta de Instagram, Kely Nascimento, la hija mayor de Pelé, compartió una fotografía en la que muestra a su padre internado el Hospital Albert Einstein, sitio en el que permanece desde finales de noviembre para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia que recibía tras detectarle un tumor de colon .

Sin embargo, en el último mes de 2022, la salud del astro brasileño parece ir en deterioro, debido a que los médicos diagnosticaron también una infección respiratoria que aqueja a la leyenda del deporte como consecuencia del Covid-19.

Pelé permanecería en cuidados paliativos luego de que el tratamiento con quimioterapia habría dejado de responder.

Hija de Pelé: "Seguimos en la lucha; una noche más juntos"

Kely Nascimento compartió una fotografía con la descripción “Seguimos aquí, en la lucha y con fe. Una noche más juntos”, donde se puede apreciar a ella abrazando a su padre en la cama del hospital de São Paulo, Brasil, donde el tri campeón de 82 años se encuentra internado.

Debido a la delicada situación de salud de Pelé, sus hijas pasarán la Navidad en el hospital a lado de su padre.

Hija de Pelé; ¿cómo es el estado de salud del astro brasileño?|Instagram/iamkelynascimento

La imagen de Pelé sería una de las primeras en las que se observa al astro brasileño luego de mucho especular sobre su estado de salud.

Pelé realiza videollama desde el hospital

Minutos antes de que la hija del tri campeón diera a conocer la fotografía de su padre de 82 años, en las redes han comenzado a circular imágenes de Pelé realizando videollamadas desde el hospital a amigos y familiares.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e — Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022

Todo parecería indicar que los amigos y familiares de la leyenda del deporte aprovechan el momento para despedirse y enviarle sus mejores deseos al astro brasileño.

A raíz de las imágenes circulan rumores de que el Estadio del Santos, sede que vio crecer al tri campeón, ya prepara su funeral.