El día que Pelé y Maradona jugaron juntos en televisión

¿Pelé o Maradona? Era la gran discusión entre los amantes del futbol, los dos eran grandes estrellas en el deporte. Sin embargo, la enemistad solo existía en sus seguidores, ya que dejaron bien claro que llevaban una buena relación cuando jugaron juntos en un programa de televisión.

Después de la muerte de Pelé este jueves, varios usuarios compartieron en redes sociales momentos del rey del futbol, incluso recordaron a Maradona, quien falleció hace dos años. Entre los recuerdos sobresalió la vez que ambos jugaron juntos.

Pelé y Maradona juegan juntos

En el programa argentino de televisión “La Noche del 10”, Diego Armando Maradona tuvo como invitado a Pelé, protagonizando un show que durará en el recuerdo de los pamboleros y fans de ambas leyendas del futbol.

I just came across this beautiful video of Maradona and Pele.



I’m pretty sure Maradona says “My dream is to head the ball with you.”



Legends. pic.twitter.com/31jS0fY4ic — Albert Vartanian (@AlbertVartanian) December 21, 2022

Durante una entrevista que el futbolista argentino le hizo a Pelé, Maradona le dijo “Mi sueño es hacer un par de cabezazos con usted”, a lo que el carioca le respondió: “será que lo hacemos”.

Ambos jugadores se levantaron de su lugar con un balón en la mano, y comenzaron a lanzar el balón por los aires utilizando su cabeza, convirtiéndose en uno de los mejores encuentros del futbol.

Cabe recordar que tanto Maradona como Pelé fueron campeones del mundo; sin embargo, Pelé logró llevarse la Copa Mundialista en tres ocasiones (Suecia 58, Chile 62 y México 70); mientras que Maradona lo consiguió solo una vez en México 86, cuando ocurrió el tan conocido momento: “la mano de Dios”.

Murió Pelé

Edson Arantes, mejor conocido como Pelé, el rey del futbol, murió este jueves a los 82 años de edad después de una batalla de más de un año contra el cáncer de colon que padecía.

La noticia fue confirmada por su hija, Kely Nascimento, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió “todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”.

