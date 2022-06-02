Pelé pide el fin de la invasión rusa de Ucrania en una carta a Putin

El tricampeón del mundo Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, el fin de la invasión a Ucrania en una carta abierta el miércoles 1° de junio. Afirmó que no hay ningún argumento que justifiquen la violencia, además de recordae un encuentro entre ambos antes del Mundial 2018 celebrado en Rusia.

La carta fue publicada por Pelé en su cuenta de Instagram al mismo tiempo que Ucrania salía al campo contra Escocia en un partido por el repechaje para el Mundial de Catar 2022, el cual fue aplazado en marzo debido a la invasión de Rusia en el país vecino.

"Quiero aprovechar el partido de hoy para hacer una petición: detengan esta invasión. No hay argumentos que justifiquen la violencia", dijo Pelé en la carta.

"Cuando nos conocimos en el pasado e intercambiamos una gran sonrisa acompañada de un largo apretón de manos, era inimaginable que un día pudiéramos estar tan divididos como lo estamos hoy", añadió Pelé.

Pelé y Putin en Rusia

Pelé y el presidente Vladimir Putin se reunieron en la tribuna de un estadio ruso en San Petersburgo en junio de 2017 con motivo de la Copa Confederaciones, un torneo que se celebra un año antes del Mundial y sirve de prueba para la gran contienda mundial del fútbol. El exatacante dijo en una entrevista después de la reunión que el presidente Putin le había dicho que era un fan suyo cuando era niño.

Pelé volvió a reunirse con Vladimir Putin en diciembre de 2017 con motivo del sorteo de la Copa del Mundo en Moscú. Los dos fueron fotografiados sonriendo y brindando entre bastidores.

"Hace años, me prometí a mí mismo que, cada vez que pudiera, siempre levantaría mi voz por la paz. El poder de poner fin a este conflicto está en sus manos. Las mismas que estreché en Moscú en nuestro último encuentro en 2017", dijo Pelé en la carta hablándole a Putin.

Putin lanzó el 24 de febrero lo que Rusia llama una "operación especial" en Ucrania para desarmar y "desnazificar" el país vecino. Ucrania y sus aliados occidentales lo califican de pretexto infundado para una guerra no provocada.