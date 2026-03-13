La Inteligencia Artificial (IA) ya está transformando la industria del cine, y ahora surge una pregunta que inquieta a Hollywood: ¿puede una película creada con inteligencia artificial ganar un Premio Oscar? La respuesta comienza a aclararse con las nuevas reglas anunciadas por Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que regula los Premios Oscar.

De acuerdo con las actualizaciones publicadas para la próxima edición de los premios, La Academia confirmó que el uso de Inteligencia Artificial en la producción de películas no descalifica automáticamente a una obra para competir por una estatuilla. Sin embargo, la organización dejó muy en claro que el elemento humano seguirá siendo clave en la evaluación de los trabajos cinematográficos.

¿Qué dicen las nuevas reglas de los Oscar sobre la Inteligencia Artificial?

Conforme a las nuevas normas que fueron publicadas en el marco de la preparación para la 98th Academy Awards, a realizarse este 15 de marzo de 2026, la Academia establece que las herramientas de IA generativa pueden utilizarse en la producción cinematográfica, siempre que exista una participación creativa significativa de seres humanos. Esto significa que tecnologías de IA pueden intervenir en procesos como:

Edición de video



Creación de efectos visuales



Generación de imágenes o animación



Mejoras en sonido o doblaje.

Pero el resultado final del “filme” debe reflejar decisiones creativas tomadas por personas; de hecho, la Academia explicó que el uso de IA no dará ventaja ni desventaja automática a las películas durante la votación.

Hollywood is cooked.



A single ai artist just dropped a 7 minute film made 100% with ai tools and it went viral on Chinese social media in a week.



The film explores the idea that our world might be a simulation. Built with Nano Banana, Veo3 and Runway, music by Suno.



The era of… pic.twitter.com/ENqRTwqL4l — Vera 🍌💕🐒 (@veratheape) December 23, 2025

¿Por qué Hollywood debate el uso de IA en el cine?

Cabe decir que este tema se volvió central en la industria luego del auge de herramientas de inteligencia artificial generativa, capaces de crear guiones, imágenes, voces y escenas completas.

Durante las recientes negociaciones laborales en Hollywood, sindicatos como el Writers Guild of America y el SAG-AFTRA expresaron sus preocupaciones sobre cómo la IA podría afectar el trabajo de guionistas, actores y creativos.

Es por ello que la industria busca establecer reglas claras que permitan aprovechar la tecnología sin desplazar la creatividad humana.

¿Podría una película hecha con IA ganar un Oscar en el futuro?

Con las nuevas reglas, la respuesta es sí, pero con condiciones; una película que utilice Inteligencia Artificial podría ganar un Oscar, siempre que la obra final refleje un trabajo creativo liderado por humanos.

La decisión final dependerá de los votantes de la Academia, quienes evaluarán cada producción por su calidad artística, narrativa y técnica. La gran incógnita que queda en el aire es inevitable: ¿estamos ante el inicio de una nueva era del cine donde humanos e inteligencia artificial crearán juntos las películas del futuro?

