Vincenzo La Porta, peligroso fugitivo italiano capturado por su pasión al fútbol del Napoli
Su pasión al fútbol del Napoli hizo que Vincenzo La Porta, un peligroso fugitivo italiano, fuera capturado luego de once años prófugo.
Vincenzo La Porta, un peligroso fugitivo italiano, llevaba más de 11 años prófugo pero su amor al fútbol y su pasión por el Napoli le jugaron “chueco” por lo que fue arrestado.
Durante más de una década, La Porta había logrado esconderse de las autoridades italianas sin embargo gracias a un pequeño error, la policía logró dar con su paradero. La Porta, uno de los fugitivos más peligrosos de Italia fue capturado en Grecia.
Todo fue gracias a una fotografía en la que se pudo observar a Vincenzo La Porta mientras animaba al equipo de fútbol de sus amores, por lo que las autoridades “helénicas” de inmediato pudieron reportar justo en dónde se escondía La Porta.
Futbol tutkusu 11 yıldır aranan firariyi yakalattı— Ajans 24 (@ajans24_medya) August 7, 2023
Yıllarca kaçak hayatı yaşayan İtalyan mafya hükümlüsü Vincenzo La Porta, taraftarı olduğu Napoli'nin şampiyonluğunu kutlarken çekilen fotoğrafı yüzünden yakalandı.
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Mafioso de la Camorra, que estuvo prófugo durante once años, fue detenido en Grecia
Se estima que Vincenzo La Porta, un hombre italiano de 60 años, mantiene estrechos vínculos con la banda del crimen organizado conocida como la “Camorra” en Nápoles.
Logró esconderse durante más de una década en Grecia pero a principios de este 2023, La Porta fue reconocido en una fotografía que lo ubicaba en la nación "helénica".
Agentes de la policía de Grecia, señalaron que las fotografías fueron tomadas luego de que el Napoli ganara su primer campeonato italiano en más de 30 años en un histórico suceso deportivo ocurrido a inicios de este 2023.
Finalmente, la policía logró el arresto de Vincenzo La Porta durante un operativo ocurrido el pasado viernes mientras el exfugitivo italiano conducía su "ciclomotor" en la isla griega de Corfú.
Vincenzo La Porta ha sido condenado por rebeldía en Italia por asociación delictiva, evasión fiscal, además de fraude. Actualmente se encuentra en una cárcel de Grecia a la espera de su extradición a Italia.
En cuanto La Porta sea extraditado, deberá cumplir una pena de 14 años con cuatro meses en prisión. Las autoridades siguieron muy de cerca los movimientos financieros de La Porta en internet y esperaron a que diera un paso en falso.