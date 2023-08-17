¿Quiénes sí y quiénes no pueden pedir pensión alimenticia?

El momento de una separación matrimonial es complicado, algunas veces por el cariño que las parejas se tienen, también por cómo le darán la noticia a sus hijos y también por entender que ambos están obligados a responder por las necesidades que tienen los menores, pues en caso de incumplir podría ser acreedor a recibir una demanda de Pensión Alimenticia.

Una pensión alimenticia busca que el padre cumpla con sus obligaciones y pueda proveer a su hijo a través de una cantidad económica que dependerá de múltiples circunstancias, el principal basado en el salario mensual que perciba el demandado.

¿Quiénes no pueden solicitar la pensión alimenticia?

Uno de los temas más recurrentes tras un divorcio es el tema de la pensión alimenticia; sin embargo, al día de hoy no está del todo claro quiénes pueden solicitar la manutención, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las mujeres que tengan un hijo con un hombre sin mantener una relación formal no puede exigirla.

¿Qué se necesita para meter una demanda de pensión alimenticia?

¡Atención! El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) dio a conocer los requisitos para poder tramitar la pensión alimenticia, estos son:



Identificación oficial con fotografía.

Acta de matrimonio si la persona es casada.

Acta de nacimiento de menores.

Domicilio de la parte solicitante.

Domicilio particular y laboral del demandado.

Es importante resaltar que los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas, de llegar en ese momento la ficha será elaborada en cuestión de minutos; posterior a la hora límite el solicitante tendrá que acudir el próximo día para realizar la comparecencia.

#FelizLunes | Te invitamos a conocer la historia de Andrea, quien gracias al trabajo de los defensores públicos logró un acuerdo con su expareja para que cubra una pensión alimenticia a favor de su hijo.



Con esto, Andrea pudo buscar un trabajo con un mejor horario que le… pic.twitter.com/xA7HovHfcN — Consejo de la Judicatura | Poder Judicial Puebla (@JudicaturaPue) August 14, 2023

¿Cuánto se le debe dar a un hijo por pensión alimenticia 2023?

El Código Civil Federal establece que el porcentaje de la pensión alimenticia debe ser, como mínimo, el 15% del ingreso del padre que no tenga la patria potestad del menor.

"Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos”, indica la Ley.

El monto de pensión alimenticia por hijo también se ve determinado por la cantidad de deudas que tenga el padre que pagará la manutención.