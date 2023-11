Pequeñas y grandes empresas luchan por reactivar la economía de Acapulco tras el paso de “Otis”

Han pasado 8 días desde que el huracán “Otis” arrasó con Acapulco, Guerrero, desde entonces las grandes y pequeñas empresas están dispuestas a resurgir de los escombros.

Sin embargo, admiten que “será un reto titánico”. Tal es el caso de los comerciantes que se ganan la vida en vía pública, como Don Pedro y su esposa, quienes van y vienen de Chilpancingo para comprar agua y hielo para preparar sus nieves.

“Es como reiniciar de nuevo porque necesitamos ahorita comprar hielo hasta Chilpancingo para preparar, porque a nosotros no nos gusta andar en la bola de la ayuda” , detalla Pedro Salazar.

En lo que se rehabilita la costera buscaron otro punto de venta en la avenida de Las Naciones. Ahí los automovilistas que salen y entran por la autopista México-Chilpancingo se detienen a refrescarse con las nieves de coco de Don Pedro.

Locatarios comienzan a regresar a las plazas comerciales de Acapulco

La misma historia se repite en las plazas comerciales, donde los locatarios trabajan en comunidad para salir adelante.

“Yo me dedico a surtir restaurantes y hoteles de lácteos y la verdad sí nos pegó muy feo.” confesó Maribel, una microempresaria.

Aunque Doña Maribel perdió todo, está dispuesta a empezar de nuevo.

“Nada de echarnos para atrás, yo siempre he sido una guerrera y la gente me conoce que he luchado mucho” agregó Maribel.

Restaurantes y hoteles esperan recibir al turismo en diciembre siempre y cuando tengan ayuda del Gobierno Federal

En la costera, hoteleros y restauranteros tienen la esperanza que para diciembre, Acapulco pueda recibir al turismo, pero dicen que no lo pueden hacer solos, pues el huracán “Otis” fue devastador.

“Barba Roja poco a poco se va a ir levantando. Poco a poquito. Yo tengo mucha confianza de que podemos salir pero siempre y cuando haya un apoyo, pero si le digo una cosa un apoyo que sea directamente del gobierno federal” Esteban Torres Guzmán, gerente del bar.

Esos son los acapulqueños que quieren ver de nuevo relucir al puerto turístico de mayor tradición en México.