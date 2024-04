Son 7 los cuerpos desmembrados y abandonados en Periférico Ecológico de Puebla

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que son 7 los cuerpos desmembrados y abandonados este viernes 5 de abril en un automóvil sobre el Periférico Ecológico.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, el fiscal informó que no existe una situación de violencia generalizado y que este hecho tiene que ver con la delincuencia organizada.

Informó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes sobre este multihomicidio.

Precisó que los cuerpos fueron encontrados desmembrados, cinco de ellos decapitados y cada uno con un mensaje refiriendo las causas de su asesinato.

¿Quiénes son las personas desmembradas y abandonadas en Puebla?

El fiscal refirió que en cada mensaje se refieren a algún delito, como la extorsión y el narcomenudeo, pero hasta esta tarde los cuerpos no han sido identificados.

Sobre la posible causa de la ejecución, el funcionario precisó: “pudiera tratarse de, no lo afirmo porque hay que concluir la investigación, pero pudiera se trate de al menos, no solo una probable disputa si no una acción de dominación de grupo delictivo con fines de reclutamiento”.

🔻Fiscal de Puebla confirma que se hallaron 7 cuerpos en el Periférico Ecológico, cada uno contaba con un mensaje escrito refiriendo porque habían sido privados de la vida pic.twitter.com/DJ5orrQEi8 — adn40 (@adn40) April 5, 2024

Proceso electoral garantizado: gobernador

En su intervención, el gobernador de la entidad descartó que este hecho de violencia tenga a finalidad de intimida a los ciudadanos para inhibir su voto en las próximas elecciones.

Dijo que ya se coordinan para proporcionar seguridad a los candidatos, y que los hechos recientes de violencia no tienen nada qué ver con las campañas, por lo que garantizó que la elección se realizará en paz.

