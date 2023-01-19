VIDEO: Perrito se roba el show de una bailarina en Brasil

Un perrito en Brasil se ganó el corazón de los internautas y hasta los aplausos cuando interrumpió el show de una bailarina y terminó robándose la atención de todos los asistentes.

En redes sociales circularon las imágenes de un “lomito” sin hogar que se subió al escenario cuando una mujer presentaba su show de danza y se unió a ella llevándose las palmas de la noche.

En el clip se pudo ver a la bailarina realizando su rutina sobre el escenario, en un costado aparece el perrito, que no se sabe cómo, pero logró burlar a la seguridad y subirse hasta la tarima.

El can se encontraba acostado en un costado del escenario, la bailarina realizó un salto para pasar de un lado a otro del escenario, en ese momento el perrito se levantó de su lugar y fue detrás de la mujer.

Ella muy profesionalmente continuó con el show aunque el “lomito” se le paró enfrente y después la agarró de la cintura con sus patas delanteras, mientras ella continuó bailando, aunque se tomó un tiempo para hacerle una caricia al tierno invasor.

El perrito se quedó al lado de la bailarina durante unos segundos, siguiéndola a todos lados del escenario mientras ella bailaba, hasta que un hombro llamó la atención del animalito con un trozo de comida.

En redes sociales aplaudieron la paciencia de la joven bailarina, quien en lugar de asustarse o correrlo del escenario lo integró en su rutina y hasta le hizo un par de caricias. El video rápidamente se volvió viral.

Perritos que se volvieron virales

Las historias de perritos enternecen cualquier corazón. Algunos provocan una sonrisa o hasta mueven a una comunidad a ayudar. Como el caso de las hermanitas de San Nicolás, Nuevo León quienes perdieron a su cachorro en el mes de mayo e hicieron un dibujo para encontrarlo.

Sin duda uno de losperritos más famosos fue el que se robó las cemitas en Puebla. Todo quedó grabado en imágenes de vigilancia de los locales aledaños.