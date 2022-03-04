Denuncian abandono de perrito en centro comercial de Colombia

En redes sociales se volvió viral la historia de un perrito que fue abandonado por sus dueños en un carrito de supermercado afuera de un centro comercial en Colombia, y el cachorro se quedó inmóvil esperando a que regresaran por él.

Después de varias horas, los empleados del centro comercial se acercaron para ayudar al perrito abandonado.

De acuerdo con el usuario de Twitter @heramo10, los dueños del perrito llegaron al centro comercial ubicado en Bogotá, Colombia, tomaron un carrito del supermercado y pasearon al animal por un momento, posteriormente le quitaron el collar y se fueron abandonándolo en el lugar.

"Hoy en Homecenter de Cedritos abandonaron a este perrito. Presuntamente los dueños llegaron con él, lo subieron al carrito, lo pasearon y luego le quitaron el collar y lo dejaron ahí. Varias personas están pendientes de la situación incluyendo a la policía", compartió el usuario a través de su cuenta de Twitter.

Hoy en @Homecenter_co de Cedritos abandonaron a este perrito. Presuntamente los dueños llegaron con el, lo subieron al carrito, lo pasearon y luego le quitaron el collar y lo dejaron ahí. Varias personas están pendientes de la situación incluyendo a la policía (1/2) pic.twitter.com/briziFweq7 — Heramo (@heramo10) January 16, 2022

En la publicación, explicó que los empleados del centro comercial decidieron dejar al perrito arriba del carro e intentaron buscar a los dueños, pero no tuvieron éxito. Por lo que los trabajadores decidieron cuidarlo, incluso la policía también colaboró.

"Los empleados del lugar decidieron dejarlo afuera en el carrito después de intentar buscar a los dueños sin éxito... Había otras personas de buen corazón con él, entre esas otro muchacho que se estaba encargando y la policía".

Perrito abandonado busca nueva familia en Colombia

La historia del perrito abandonado en un centro comercial de Colombia se volvió viral rápidamente, lo que causó indignación entre los internautas quienes aseguraron que nada justifica que se abandone a un animal en la calle.

Estamos buscando un hogar para este peludito 🐶 actualmente se encuentra en un hogar de paso, pero quisiéramos ayudar a encontrar un hogar definitivo.



Si hay algún interesado aquí, escríbanos por DM ♥️ pic.twitter.com/bN5wvUetki — Homecenter_co (@Homecenter_co) January 17, 2022

Y aunque uno de los empleados de supermercado se ofreció a darle un hogar temporal, aún buscan a una persona que lo quiera adoptar. Incluso en centro comercial apoyo para buscarle una nueva familia al perrito.

"Estamos buscando un hogar para este peludo, que actualmente se encuentra en un hogar temporal", escribió en su cuenta de Twitter la sucursal.

