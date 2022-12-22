Perro se reencuentra con su dueño después de un año en Estados Unidos

El perro llamado Zepellin desapareció de Sacramento, Ciudad en California, Estados Unidos, fue buscado por todos los lados cercanos y no apareció.

Su dueña Sandra O'Neill dijo que tenía la esperanza de volver a ver a su mascota.

Búsqueda desesperada del perro

En los meses previos a la desaparición del perro, deambulaba desde la vasta extensión rural de O'Neill hasta un sitio de construcción a una milla de distancia, donde la tripulación lo alimentaba con golosinas y le brindaba muchas mascotas y atención.

"Este perro nunca ha conocido a un extraño en su vida", dijo con cariño. "Es un perro muy extrovertido y cariñoso. Así que todos los días bajaba allí y regresaba a casa solo o yo salía a buscarlo".

19 de octubre de 2021

Pero en la noche del 19 de octubre de 2021, Zeppelin no se encontraba por ninguna parte. Presa del pánico, O'Neill dijo que buscó en todos los lugares habituales de Zeppelin sin éxito.

En los días siguientes siguió regresando al sitio de construcción. Pero de nuevo, nadie lo había visto. Recurrió a Facebook y publicó en todos los grupos de perros desaparecidos que se le ocurrieron.

La esperanza de encontrar al perro

Durante los meses intermedios, no se atrevió a considerar el peor de los casos. En cambio, se centró en el hecho de que Zeppelin tenía un microchip y mantuvo la esperanza de que algún día un veterinario pudiera darse cuenta de que el perro sociable tenía una familia esperándolo.

Después de que Heather Reichart lo encontró ladrando en su pasto, lo llevó a un veterinario en Louisburg, donde un escaneo de microchip reveló que pertenecía a un propietario en Sacramento.

Recorrió dos mil 500 kilómetros

Debido a que la mascota portaba un chip, se detectó que esté pertenecía a una propietaria de Sacramento, ciudad en California, Estados Unidos, ubicado a dos mil 500 kilómetros de distancia.

Zeppelin, una mezcla de pastor alemán de tres años se ha convertido en una celebridad menor en los últimos días.

Personas de buena voluntad

El largo viaje por carretera de Zeppelin a casa sucedió gracias a los esfuerzos de otro extraño. Mary Hastings, de Newberry Springs, en el sur de California.

"No le dije a nadie. No le pregunté a nadie. Simplemente lo hice", dijo Hastings.

Hastings estaba visitando a su hermana en Ohio, Estados Unidos, cuando su hija en Kansas le contó que Zeppelin necesitaba que lo llevaran a casa. Ella se ofreció como voluntaria para llevar al perro de regreso a su dueño.

El reencuentro

|ENEX

O'Neill y su esposo viven en una gran granja con muchos animales. Tienen caballos, cabras, gallinas, gatos y un puñado de perros abandonados que han rescatado. Pero Zeppelin siempre estuvo en sus pensamientos, dijo.

Tuvieron que pasar más de 14 meses para que el perro se reencontrara con su dueña.

Sandra O'Neill externó que no sabe por qué situaciones pasó Zepellin, pero que llegó en buena época para celebrar las fiestas navideñas para recibir mucho amor.

