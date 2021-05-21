Perros que detectan COVID19, debutan en Tailandia

En Tailandia hicieron su debut los perros que detectan COVID19, están entrenados para detectar a personas infectadas con "coronavirus" luego de olfatear muestras de su sudor, mientras la nación asiática enfrenta un fuerte aumento de contagios, en muchos casos asintomáticos.

Perros detectores de COVID-19

En total son 6 perros labradores entrenados aunque solo 3 hicieron su debut en la Universidad de Chulalongkorn ubicada en Bangkok, después de simulacros que según el líder del proyecto, arrojaron una tasa de eficacia cercana al 95 por ciento, con cerca de 2, 000 muestras expuestas a las mascotas.

Thitiwat Sirprasart, investigador:

"Los perros son muy rápidos en la detección. A este ritmo, podemos aislar a las personas bajo sospecha de estar infectadas de quienes no tienen el virus".

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Cabe señalar que los perros no están obligados a oler directamente a los humanos porque las muestras de sudor se recolectan y se almacenan en pequeños contenedores de metal para que los perros labradores las inspeccionen. Cuando se encuentra una sospecha de infección, el perro sede tiene y dirige su nariz hacia la muestra.

Perros que detectan COVID19 en Tailadia|JORGE SILVA/REUTERS

Pattama Torvorapanit, miembro del estudio:

"El olor distintivo es lo que aparecería después de una infección. Diferentes tipos de virus producirán diferentes tipos de olor".

Conforme a los líderes del proyecto, se espra que los perros ayuden en las operaciones de vigilancia en aeropuertos o muelles portuarios, además de que aseguran que los "canes" son más efectivos que los controles de temperatura.

Recordemos que Tailandia ha estado combatiendo la ola más grave que ha experimentado desde que comenzó la contingencia sanitaria, con casos que se cuadriplicaron a 123, 066 por día.

¿Las mascotas contagian COVID?

Los animales no juegan un papel importante en la propagación del Sars-Cov-2, el virus que causa COVID-19 . No hay pruebas acerca de que los virus se puedan propagar a las personas o a otros animales por medio de la piel o el pelo de una mascota.