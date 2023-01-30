Persecución de ladrón en Georgia casi termina en tragedia

En Atlanta, Georgia, Estados Unidos, un ladrón identificado como, Mickal Parker, robó una patrulla, lo cual ocasionó una persecución que por poco termina en tragedia a causa de un tren. El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas del pasado sábado 28 de enero de 2023.

Durante su huida, el hombre perdió el control del coche y acabó volcado sobre las vías de un tren; los policías lograron salvarlo a segundos de ser arrollado.

En el video compartido en redes sociales, se puede observar como el ladrón queda volcado en la patrulla que robó tras unos minutos de persecución, mientras algunos oficiales se acercaron lentamente. Al percatarse de que el tren venía, se apresuraron a sacar al hombre y tan solo pocos segundos después este pasó sin poder detenerse.

Después, la policía de Georgia compartió el video aéreo y declaró que se sintieron orgullosos del esfuerzo de las unidades terrestres, así como de las aéreas, pues trabajaron en conjunto para concluir el incidente que casi termina en una muerte trágica a causa del tren.

Al acercarse al vehículo, los elementos de la policía de Georgia tuvieron que romper el vidrio del auto para poder sacar al ladrón, el cual fue arrastrado por el piso hasta estar a salvo de ser arrollado por el tren.

La policía de Georgia acusó al ladrón de robo, conducción imprudente, obstrucción y daños a la propiedad de la ciudad.

#EU | Mientras un #policía hace una revisión de rutina, le roban la patrulla.



El #oficial pide ayuda y comienza la persecución; al llegar a un cruce de vías, el ladrón se vuelca y queda atascado.



Tuvo que ser salvado antes de que se lo llevara el #tren.

Nos cuenta Julián Molina pic.twitter.com/3ynuCs92zL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

Estado de Emergencia en Georgia por protestas

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró Estado de Emergencia ante las posibles protestas en contra de la construcción de un centro de entrenamiento de policías en Atlanta llamado "CopCity".

Asimismo, ordenó el despliegue de alrededor de mil soldados de la Guardia Nacional de Georgia. Cabe destacar que este anuncio se dio tras las protestas para exigir justicia tras la muerte de Manuel Esteban Páez Terán, un activista de 26 años que murió a manos de agentes de la Patrulla Estatal de Georgia.