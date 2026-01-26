Persecución, rescates y emergencia en la ZMG: policías activan intensa movilización nocturna

Una intensa movilización de rescate, alertas de emergencia y una persecución de última hora marcaron la guardia nocturna en la Zona Metropolitana Guadalajara (ZMG) HOY 26 de enero. Policías estatales y municipales desplegaron operativos simultáneos por distintos puntos de Jalisco.

La jornada nocturna dejó detenciones, traslados médicos y rescates, en una jornada con alta actividad policial en la ZMG .

Persecución y movilización de policías activan alertas en la ZMG

El primer incidente ocurrió en la colonia Providencia, en el cruce de las calles Barranquilla y Bilbao, donde policías detectaron a dos hombres que viajaban sospechosamente en una camioneta.

De acuerdo con los reportes, los tripulantes mostraron actitud agresiva y, al ser interceptados, iniciaron una persecución por varias calles del sector.

La persecución concluyó cuando los sujetos ingresaron a un complejo habitacional y se refugiaron en el área de estacionamiento, lo que generó el arribo de más policías para asegurar la zona.

La movilización en ese punto mantuvo cerradas vialidades mientras se evaluaba la forma de realizar la detención sin poner en riesgo a vecinos del lugar. Hasta el cierre del operativo, se mantenía el resguardo del acceso al estacionamiento, sin que se informara el motivo inicial de la huida.

Rescates y atenciones médicas de emergencia marcan la guardia nocturna en la ZMG

En otro punto de Guadalajara , en la zona del Rastro Municipal, paramédicos y personal de emergencia atendieron a un hombre de aproximadamente 24 años que sufrió una lesión grave en la mano mientras realizaba labores de corte.

La atención prehospitalaria fue brindada en el sitio y posteriormente el lesionado fue trasladado a un puesto de socorros, sumándose a la actividad nocturna de emergencia registrada en la ZMG.

Más tarde, policías y brigadas especializadas participaron en un rescate en la Barranca de Huentitán, donde una mujer de 45 años fue localizada tras extraviarse al caer la noche.

El operativo se extendió por varias horas hasta lograr ubicarla a más de un kilómetro al interior del área natural; la mujer fue rescatada en buen estado de salud.